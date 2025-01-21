民進黨：藍白合送新年惡禮 砍預算衝擊民生、國安
立法院審理今年度總預算案將三讀。民進黨發言人吳崢、韓瑩、戴瑋姍今天表示，藍白非理性審查，只顧政爭不顧民生，刪凍高達上千億預算將對政府施政影響甚巨，更直接衝擊民生，甚至影響攸關人民生命財產安全災防及國安。
吳崢表示，在野黨毫無邏輯的暴力刪減預算，民眾黨卻稱刪減2000億後，政府還有2.9兆可用，是錯誤資訊，明顯是刻意誤導人民，標準的內行人說外行話。
韓瑩表示，藍白亂刪總預算也對國家安全造成嚴重衝擊。台灣特使團昨天參與美國總統川普就職典禮，外交部同仁全力協助，獲得在野黨立委柯志恩與陳昭姿的肯定與感謝，但藍白卻在國內聯手凍結外交部70%的業務預算，這對邀訪外賓及國際合作等作業是大受影響。
戴瑋姍表示，現階段全台各地公民運動紛紛集結，各個政黨都必須尊重公民團體展現人民的意志。但國民黨做賊心虛，將中選會業務費凍結70%，在30%執行完後要經院會同意才能處理，根本是司馬昭之心，在立法院大砍預算掏空國家後卻用取巧的方式，用砍選中選會預算方式，阻擋罷免投票舉辦的可能。
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