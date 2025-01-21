賴清德國務機要費刪1千萬、凍2千萬 張啓楷：府都沒溝通

立法院昨朝野挑燈夜戰表決預算到清晨，今年度總預算通案刪減加計台電撥補千億及其他提案，下午將繼續完成三讀。民眾黨立委張啓楷表示，這次機關刪減最多的就是數位發展部、監察院、NCC、法務部，還有一筆預算非常特別，就是賴清德總統的國務機要費編列3千萬，被刪減1千萬、凍結2千萬，因為至今沒有來跟立法院溝通。

張啓楷說，從昨天早上10點不斷電一直表決，經過快20個小時，總算完成今年度中央政府總預算的二讀會，現在初步統計減列金額約2千億到2.1億，比起之前民進黨執政八年，每次都大放水，只有刪1.1％左右，已經多出很多，甚至創歷史新高。

張啓楷表示，不過比起前總統蔡英文，以曾當部會首長的經驗，說刪個10％各部會都會活得好好的，距離還有好長一段距離，另外還有凍結900多億，但凍結就過了，影響比較沒那麼大，另這次民眾黨跟國民黨都認為台電要撥補一千億「不能再給了」，因為台電應好好去檢討最便宜核電不去用，導致每一年增加一千億的差額，還有買再生能源買太貴的一些弊案要先處理，因此不同意撥補，這是最大額的刪減。

張啓楷也列舉機關刪減最多，包括數位發展部、監察院、NCC、法務部，他說，特別是數發部因為打詐不利，刪減2千億，還有他們編列一個「民主網路之連結與創新」，內容實在太空洞，被刪了4億，最特別是在數位發展署說要做次世代銀髮族網路的連結，結果連審查委員都講這個計畫跟以前都是重複的，所以被減列20億、凍結10億，就是除了台電外，刪減最多。

張啓楷表示，還有監察院一般行政與業務費編列9千多萬全部被砍掉，這是被廢掉的前兆，有一大半都被砍掉，還有一筆預算非常特別，就是賴清德的國務機要費，編列3千萬，被刪減1千萬、凍結2千萬，「因為至今沒有來跟立法院溝通，且這筆錢就是他餽贈跟招待的錢，這也是今年度很重要的一筆預算。」