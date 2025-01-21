總預算今三讀 蕭旭岑批政府製造假訊息煽動對立

立法院昨起不斷電，朝野挑燈夜戰表決總預算，預計今下午將完成三讀。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，政府不能因為在野黨刪減預算，就發動國家機器、製造假訊息謠言來欺騙國人，煽動台灣內部的對立跟仇恨，這已經不是當家鬧事了，這叫當家毀國。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，此次審查總預算過程中，暴露出台灣民主的危機，政府面對國會多數的監督，居然可以用各種的攻擊跟謊言去蠱惑和欺騙一般民眾，讓民眾誤以為統一發票不能領了、健保被刪多少錢健保卡都不能用了，類似這樣的訊息都是很離譜的。

蕭旭岑說，行政院長卓榮泰如果認為國會針對預算做了決議無法接受，很簡單，可請執政黨團提出倒閣，不然更簡單的方式就是回去跟賴清德總統請辭，用政治術語、政治口號，在這次預算過程中，他看得非常難過。

蕭旭岑表示，他看到有一些導演、藝文工作者出來連署抗議藍白、或是批判在野黨刪預算都沒問題，他們關心國事，或是相關預算受到影響要捍衛權益都可以，但是當有藝文工作者跟進喊出罷免，你就變成側翼了，這就是一個分野。

蕭旭岑說，他很敬重台灣很多導演與藝術工作者，當然也有很多人並沒有出來捲入罷免這一塊，真的不要讓自己變成政治鬥爭的工具，不管是支持什麼黨派或政治立場，可以抗議立法院的刪減提案，但是不要變相地進入政治鬥爭。

蕭旭岑表示，中央政府總預算去年才2兆多元，今年已經編到3兆多了，也就是說，今年比去年多很多錢可以用，但是今年有多了很多工程建設跟政務嗎？今天總預算刪減只是回到去年的規模還多一點點，卻欺騙人民政府無法運作，「你在騙誰啊？」稍微有點常識的人都會知道這不可能。

蕭旭岑表示，立法院有監督之責，否則為什麼當年蔡英文總統會說，以她當部會所長的經驗，部會砍10%都還綽綽有餘、都還可以運作；當年陳水扁當立委的時候，他也提出釋憲，證明立法院有審查預算和幫民眾看緊荷包的責任。

蕭旭岑建議，預算審查告一段落後，在野黨應該請部會出來說明，過程中若有哪些部會是製造假訊息，首長應該請辭負責。用錯誤的假消息去煽動一些本來對政治不夠了解的民眾或中間選民，誤以為藍白立委接受中共指示，再去毀滅國家，這只是正常刪減預算的監督，全部刪掉都還比去年多，怎麼可能會讓國家無法運作？不要利用這次預算審查來做政治鬥爭，讓台灣撕裂。