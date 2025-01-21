立院凍結預算倘遇天災怎辦 陳玉珍：政府可動支預備金

嘉南發生強震，讓國民黨提案刪數發部預算受質疑，認為數發部是地震後發送國家警報的關鍵部門。國民黨立委陳玉珍今早澄清，數發部的預算沒有被砍到1元，刪減的都是業務費，這次凍結的部分都是業務費，縱然遇到天災，政府也有預備金可動用，大家不用驚慌。

陳玉珍說，數發部沒有被砍到1元，當初提案刪減的是業務費，裡面比如像是行政事務費、水電費、租金等，並不是相關通訊的費用。網友有時不知道實際提案刪減的詳細科目是什麼，因為這非常細節，也需要充分了解每一項預算項目，不是那麼容易。

陳玉珍表示，這次二讀提案，凍結的部分都是業務費，即便有30%，像以遇到地震之類的天災來說，政府可以動用預備金，大家不用驚慌，政府本來就有機制在運行。更何況114年度中央政府總預算，本就比113年度中央政府總預算多了一成以上，凍結不是刪減，立法院再怎麼刪減，也會比去年度高，希望行政院不要危言聳聽。

陳玉珍也說明，媒宣費的部分，政府發布重大政策時，媒體本來就會報導，沒有付給媒體錢，媒體也會來報導。這幾天審預算，政府動用大量側翼網軍來造謠，更加證明必須刪減媒宣費。有關業務費的部分，很多政府施政，都是立委希望政府怎麼做才能反映民意，政府卻不做，所以用這個手段且大部分都是凍結，要求政府聽從民意。大部分凍結都是政府部門書面報告就可以解凍，沒有那麼困難，歷來立院審議預算，都是以此為方法。