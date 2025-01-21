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總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

為拚總預算三讀，立法院昨晨起不斷電，朝野挑燈夜戰表決預算到清晨，今年度總預算通案刪減加計台電撥補千億及其他提案，刪減金額上看3000億元。行政院卓榮泰今晨將偕主計總處主計長陳淑姿等政院官員舉行記者會，回應114年度中央政府總預算案審查情形。

今年國會朝小野大，在野表態大刪今年度總預算文宣費、業務費等多項費用，朝野攻防激烈。卓榮泰昨天二度上火線，呼籲在野理性審查，若親痛仇快，將使宵小得意、詐團順利得手、競爭國迎頭趕上、敵對中國非常滿意，憂刪預算「是毀滅中華民國的第一步」。

昨起，立院漏夜表決8個委員會剩餘的700多案。其中藍白聯手刪減經濟部補貼台電1000億預算，潛艦國造則改凍結一半預算，總統府業務費刪減與凍結比例逾73％，刪減幅度、金額預料都將創新高，立法院預計下午1時完成總預算三讀。

行政院長循例會在立法院三讀總預算後向立院致意，不過，今年朝野氣氛不同，行政院稍早通知，將於今日上午10時30分將舉行「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會，由卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿出席。

卓榮泰 立法院 行政院

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