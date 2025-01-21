總預算決戰今三讀 卓榮泰10時30分再上火線回應

川普就職，川普2.0「MAGA」時代來臨。早在川普上任前，世界的權力核心已由白宮提前轉到海湖山莊，川普對加拿大、巴拿馬和格陵蘭嗆聲，已讓美洲、歐洲為之震動，也衝擊了加拿大、德國等地的政局，更因威嚇哈馬斯，在就任前夕就讓以哈停火成真，據說上任首日就要簽署超過200項行政命令，包括驅逐移民，撤換官員，祭出關稅等，緊張的加拿大已經成立「美國戰情室」，只要川普出手，加拿大就要開始反擊。

2025-01-21 05:50