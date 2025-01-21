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府刪7成業務費憂無熱水可用 陳玉珍：總統應有更高格局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對總統府發言人稱刪除總統府7成業務費，會讓總統府無熱水可用，國民黨立委陳玉珍表示，只見秋毫之末，而不見輿薪，總統應有更高格局，啟動院際調解，降低對立氣氛，有益社會穩定發展。圖／聯合報系資料照片
針對總統府發言人稱刪除總統府7成業務費，會讓總統府無熱水可用，國民黨立委陳玉珍表示，只見秋毫之末，而不見輿薪，總統應有更高格局，啟動院際調解，降低對立氣氛，有益社會穩定發展。圖／聯合報系資料照片

立法院審議114年度中央政府總預算案，自昨日起挑燈夜戰，約今日早上6時二讀表決結束，下午繼續三讀。針對總統府發言人稱刪除總統府7成業務費，會讓總統府無熱水可用，國民黨立委陳玉珍表示，只見秋毫之末，而不見輿薪，總統應有更高格局，啟動院際調解，降低對立氣氛，有益社會穩定發展。

陳玉珍說，清晨6時中央政府總預算二讀表決結束，在議場門口，記者問她，總統府發言人表示：「在野黨刪了總統府7成的業務費，會讓總統府沒有熱水等等」。陳玉珍表示，她的回應是：「總統是我們的最高元首，應該要有更高的格局，對於立法院中央政府總預算的決定，怎麼會關心的只是總統府有沒有熱水用、有沒有冷氣吹呢？」

陳玉珍認為，總統應該關心的是以他的高度應該要進行憲法所賦予他的行政院、立法院、司法院等之間的院際調解權，不要再讓朝野對立的氣氛升高，這個才是對國家最重要的事情。

陳玉珍指出，與其再出來召喚所謂的青鳥或是激化朝野的對立，積極去推進不同立場政黨間的彼此溝通，這樣才對國家的長遠發展有更正面的意義，這個也才是一個身為最高元首應該做的事情，應該有的格局和高度。

陳玉珍強調，「我寧願相信那些說沒有熱水沒有冷氣的這些話語只是總統府發言人自己的私人想法，對於我們的最高元首，我們對總統的格局有更高的期待。」

格局 總統府發言人 陳玉珍

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