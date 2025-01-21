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總預算20小時不斷電完成二讀 下午1時拚三讀

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院今天繼續處理114年度中央政府總預算案，預計自下午1時起開始三讀。記者曾學仁／攝影
立法院今天繼續處理114年度中央政府總預算案，預計自下午1時起開始三讀。記者曾學仁／攝影

立法院會從昨天起挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算案，一路鏖戰至今天清晨6時才休息，預計下午1時3讀。

立法院從昨天上午10時繼續審查總預算案，到今天清晨6時才休息。代替立法院長韓國瑜主持議事的副院長江啟臣在臉書貼文表示，「主持會議不斷電，體力耐力大考驗」。

江啟臣說，他自昨天早上10時主持院會處理中央政府總預算案到剛剛，將近20小時不斷電會議終於完成2讀。江啟臣也感謝立法院所有同仁一起挑燈夜戰，並表示中午會議繼續完成3讀。

中央政府今年度歲出預算編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，但在野將刪減成3兆386億元；其中藍白聯手刪減經濟部補貼台電1億預算，而潛艦國造則改為凍結一半10億元，總計今年度總預算遭刪減約2千多億元。

江啟臣 立法院

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