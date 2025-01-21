立院不斷電審總預算案 張啓楷：估減列2100億創新高

立法院20日加開院會討論114年度總預算案，展開表決大戰。民眾黨立委張啓楷今天說，初步統計減列金額新台幣2000億元到2100億元間，創歷史新高。國民黨立委陳玉珍說，114年度經預算刪減後仍比113年度高許多，國家可以繼續運作。

立法院20日加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案，並從20日上午10時開始不斷電表決，進行到21日清晨將近6時，朝野上演表決大戰，才完成二讀程序。

立法院副院長江啟臣說，因幕僚人員需要時間整理二讀內容，21日下午1時再繼續開會，處理總預算案三讀。

國民黨立委陳玉珍受訪時表示，就是因為民進黨團總召柯建銘在朝野協商時，不斷盤古開天闢地、不想讓協商進行，造成今天會有這麼多案子要表決；如果柯建銘有心協商，可以節省大家很多時間。

陳玉珍說，不分藍綠白立委都很認真，國民黨立委有很多提案，但民進黨很多是為反對而反對，總預算不管怎麼刪除，114年度的預算總金額還是比113年度高許多，希望行政院、各部會不要造謠、恐嚇百姓，國家還是可以繼續運作，「如果不行就表示行政院能力有問題」。

陳玉珍曾提案刪除政府對公視補助的23億元，引發爭議。陳玉珍表示，審查預算本來就是委員提案後，部會來溝通，大家再達成協議；但公視預算審查過程中，文化部還沒來溝通就有人帶頭造謠，事實上文化部和她充分溝通後，她就同意改為刪減加凍結部分預算。

陳玉珍表示，這次有幾個案子藍、白都有提案，過去若有先協商就能併案處理，但這次因為總預算案未經協商，表決過程中才會分別撤案；但民進黨團在二讀時一個提案都沒有，沒有盡到充分監督行政院的責任。

民眾黨立委張啓楷透過媒體群組表示，大約經20小時不斷電表決，初步統計減列金額2000億元到2100億元之間，比起之前民進黨執政8年每次都大放水，只刪1.1%、1.2%多出很多，這次創下歷史新高。另外凍結約900多億元，但報告後就能解凍，影響沒那麼大。

張啓楷說，這次減列金額最大的是原本要撥補給台電的1000億元，民眾黨跟國民黨都認為這不能再給了，因為台電應檢討為什麼最便宜的核電不用、再生能源買的太貴等弊案，才會提出刪減提案。

張啓楷指出，另外預算被刪減比較多的還包括數位發展部、監察院、國家通訊傳播委員會、法務部等，其中數發部打詐不力被刪減2億元，數位發展署說要做銀髮族網路連結，但計畫都跟以前重複，才被減列20億元、凍結10億元，是除了台電以外被刪減最多的。

張啓楷說，監察院的一般行政、業務費，以及巡察業務預算都被砍掉，等於有一大半預算都被砍掉；總統賴清德的國務機要費編列3000萬元，這筆錢主要是餽贈、招待的費用，這次被刪減1000萬元、凍結2000萬元，因為賴總統都不來跟立法院溝通。