政府勞保改革態度消極 立院凍10億促提修正草案

立法院會從昨天起挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算案，由於政府對於勞保改革的態度消極，民眾黨立院黨團提案凍結勞動保險業務10億元，待勞動部提出勞工保險條例之修正草案，送到立法院並經同意後，始得動支，該案在藍白攜手下完成二讀。

立法院從昨天上午10時繼續審查總預算案，朝野一路鏖戰至今天清晨6時才休息，預計下午1時三讀。經歷20小時的努力，立法院會完成8個委員會的預算審查。

在社會福利及衛生環境委員會部分，國民黨立院黨團提案將勞動部及轄下單位、衛生福利部及轄下單位、環境部及轄下單位的業務費全數凍結30％，向衛環委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

由於勞動部勞發署前北分署長謝宜容不僅涉嫌霸凌職員，上任後還對辦公室進行改造，添購高級家具等，民眾黨團提案減列勞動部一般行政費20％，並凍結30％，要求勞動部3個月內向衛環委員會提出裝潢調查報告後，經同意後始得動支。

對於就業安定基金遭爆不當挪用，立法院會決議將勞發署今年度編列3億5762萬1千元的一般行政費減列30％、凍結20％，待勞發署個月內向衛環委員會提出「就業安定基金運用盤整支出明細書面報告」後，經同意後始得動支。

另外，有鑑於垃圾山問題日益嚴重，民眾黨團提案凍結環境部資源循環署7億4950萬3千元的30％，要求環境部盡速提出「資源循環促進法」草案，待循環署於3個月內向內向衛環委員會提出書面報告後，經同意後始得動支，該案獲得國民黨團支持，也順利完成二讀。