NCC、數位部預算差點減列成1元 藍白聯手砍半刪減2億元

立法院會今天處理中央政府總預算案，國民黨團原本鎖定國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部等部會，主張將其預算減列至1元，不過最終仍然妥協撤案，前者通過民眾黨團提案砍半、凍結10%預算，後者也改通過民眾黨團提案刪減2億元。

立法院會今天挑燈夜戰，繼續處理114年度中央政府總預算案，國民黨團原先鎖定多個部會，主張將單位預算減列為1元，包括NCC、數位發展部及所屬數位產業署，不過在野黨立委稍早挾人數優勢，改為通過民眾黨團提案，同時保留資通安全署61萬元旅費。

國民黨團提案指出，NCC歷年來爭議不斷，民眾對於該機關信任度極低，包括政黨為何能夠針對民眾進行監控，精準取得特定時段、特定範圍的大規模電信個資，再加上新聞頻道立場偏向特定政治勢力，甚至成為進行政治鬥爭、政府認知作戰的工具。

國民黨團再指，NCC監管職權一再被外界關切，例如前主委翁柏宗先前聲稱，如果NCC人事任命未獲通過，iPhone16、iPhone17的認證可能受到影響，試圖以此項立委施壓，「此類手段讓人質疑，其致力於公正公平監管的承諾。」

民眾黨團則主張，為提升廣電內容品質、保障公眾權益，還有增進傳播監理效能，針對利害關係人的權益維護案件，NCC應該研議及修訂具體改進作法和措施，並且減列3758萬9000元、凍結10%預算，未來在3個月內向立法院交通委員會提出書面報告，始得動支。

另外，國民黨團也指出，114年度數位發展部編列預算33億3254萬9000元，然而在政策執行卻有多項缺失，因此提案減列部會預算為1元。

民眾黨團則認為，有鑑於詐騙案件年年攀升，不僅造成人民傷害，也增加警察同仁業務量，再加上打詐成效不佳，因此提案減列預算2億元。