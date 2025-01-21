白匏湖社宅預算遭刪 國土署：全案將停擺、衝擊汐止發展

立法院會連兩天表決今年度中央政府總預算，藍白聯手刪除1.24億元「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」。對此，國土署批評，立委提案刪除預算稱「買不到鹹酥雞的地點誰要住」，卻又主張適合做為產業園區之發言，深感遺憾且難以理解。

國土署指出，立委表決通過國民黨團及民眾黨團之預算提案，確定刪除1.24億元「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」及1.46億元補助地方「城鄉風貌」預算，將嚴重影響地方建設的推動。

國土署指出，新北市汐止區為社會住宅覓地不易之艱困區，目前僅規劃325戶社會住宅。本案透過跨部會合作，提出具規模之「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」並以造鎮社區方式進行整體規劃，可提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施、3.4公頃運動中心及戶外運動設施，當然未來一樓店舖也會引進鮮超市、便利商店、診所、餐飲等服務，與林口社會住宅相同提供充足生活機能，將可直接帶動地方發展，滿足民眾生活各項所需。

國土署說明，全案去年已完成規劃評估作業，新北市政府在推動過程中也積極配合周邊聯外道路闢建，原預計今年辦理聯外道路發包設計，讓本基地對外的交通可更加便捷，如今建設經費遭刪減，全案勢必停擺，嚴重影響新北市汐止地區未來發展，及辜負民眾對社會住宅、社會福利、運動休閒以及白匏湖周邊生態保護之期待。

國土署最後表示，規劃不是口號，而是需要中央與地方共同努力實踐，面對不合理的經費刪除理由，恐使民眾與地方政府成為最直接的受害者，相信也不是一句可改作產業園區就能輕輕帶過。

另針對預算遭凍結41.46726億元部分，國土署署將依立法院決議在3個月內向立法院內政委員會提出專案報告，爭取經費解凍，並盡力避免因預算凍結，而導致民眾權益受損及生活不便的情事發生。