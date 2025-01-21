總預算案挑燈表決大戰 21日拚完成三讀

立法院今天加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，展開表決大戰，藍、白聯手表決通過多案，其中包括「潛艦國造－第3 階段後續艦籌建」20億元，凍結1/2，以及將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。

21日院會將繼續處理未獲共識的提案，拚完成總預算三讀程序。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院黨團協商日前並達成共識，立法院1月20日加開院會，與1月17日、1月21日合併為一次會，處理總預算案。提案各黨團同意均不發言，並不重付表決。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當天進度先處理「通案」部分，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目。

今天加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案。待處理的保留案，包括內政委員會的203案、外交及國防委員會的52案、經濟委員會的92案、財政委員會的52案、教育及文化委員會的89案、司法及法制委員會的115案、社會福利及衛生環境委員會的78案。

立法院會從上午進行至深夜，朝野立委繼續上演表決大戰，藍、白立委聯手表決通過多案，包括國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3 階段後續艦籌建」20億元，凍結1/2，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

藍、白立委挾人數優勢，也聯手表決通過，將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。

在野黨立委強勢表決通過的受矚目提案，還有包括凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除。

立法院會今天討論總預算案留待處理案時，在野黨團都有對於若干提案提出撤案，撤案部分經院會宣告後就不予處理。不過，表決案件仍然不少。民進黨團則是提案全數撤案，包括民進黨立委在委員會保留的提案，及因應在野黨團提案所提的對案，因為考量沒有實質協商，提案已無功能，經內部討論後撤案。

院會進行過程中，表決通過國民黨團提案，延長20日、21日開會時間至114年度中央政府總預算案處理完畢。

今天院會挑燈夜戰進行至午夜近12時，進度至教育及文化委員會部分的保留案處理完畢。主持院會的立法院副院長江啟臣宣告，休息30分鐘，之後繼續開會。