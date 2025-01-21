綠委全撤案 挨批護航總預算

立法院力拚今年度中央政府總預算案今天三讀，朝野上演表決大戰，一路鏖戰至今晨。昨天處理時，民進黨立院黨團將預算提案全數撤案，綠營稱因表決時間不夠，非放棄監督；在野立委批很明顯就是護航，有失身為國會議員的職責。

雖然外界都把目光聚焦在藍白提案上，但包括民進黨團及民進黨立委，也有針對總預算刪凍的提案。對於綠營撤案，國民黨立委賴士葆表示，民進黨立委完全失去國會議員監督行政部門的職責，國民黨立委提了很多照顧國軍官兵的主決議，但綠營不分青紅皂白全部反對，就是想拖延時間，讓總預算案比較晚通過；部分僅刪除幾十萬元的提案也反對，「莫名其妙，為了反對而反對」。

民眾黨立委張啓楷表示，監督預算是立委職責，民進黨團撤案形同放棄職責，同時也愧對選民，「他們就是薪水小偷，不善盡職責監督預算，幫忙人民看緊荷包」。