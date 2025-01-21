藍轟「玻璃政府」造謠

立法院處理今年度中央政府總預算案，上周五院會，藍白以人數優勢，聯手通過總預算「通案」部分，共刪減九三九億七五○○萬元；院會昨天「不斷電」繼續處理八個委員會剩餘五百多案，總刪減約二千多億元。

其中，藍白不滿行政院政務委員陳時中在南投縣草屯鎮長補選時喊「大罷免」，因此聯手表決，二讀通過刪除政務人員人事費二七○萬七千元，以及一千萬元法制業務費。另外，在野黨認為行政院發言人李慧芝發言不當，刪減五一○○萬元新聞傳播業務費，對於行政院經常支出業務費則凍結七十％。

國防部潛艦國造預算，今年編列潛艦量產經費為十九點九六億元，在野黨原提案凍結十八億元，在原型艦海鯤號完成海測，向立法院會提出專案報告後才可動支；但最後藍白收手，表決通過凍結一半、約十億元。

另外，國民黨團原本提案刪減陸委會、數發部業務費為一元，國民黨團昨改提案，陸委會業務費為排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列卅％，並凍結廿％，另外數發部業務費則改為凍結廿分之一，減列業務費五六五萬元等。

立法院馬拉松式審查總預算案，各部會紛紛在臉書或透過新聞稿稱將影響政策執行及社會福利等；國民黨立委羅智強回擊說，過去民進黨、行政院長卓榮泰也一直強調撙節，目前大概是砍百分之三左右，結果就出現「玻璃政府」，謠言滿天飛。

羅智強表示，現在政府官員「說謊無罪」，基本上不用受到任何的處罰，他將與國民黨立委吳宗憲研議，下會期擬推動「政府誠實法」、「官員說謊罪」，讓官員處造謠說謊的現象，由全民來公評。

但對於刪減幅度占陸委會今年度總預算達百分之廿一，陸委會昨晚仍表達遺憾，強調中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。

外交部則表示，刪除媒體宣傳費將嚴重影響台灣的公眾外交與國際宣傳，台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣。

至於刪除行政院聯合服務中心業務費三六五二萬六千元後，民進黨團書記長蔡易餘等人批評，「以後南部人要辦理護照業務都要來台北辦」，國民黨駁斥，民眾辦護照絕不受影響。