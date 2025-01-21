學者：政院情勒人民 撒幣控制民團

在野黨立委砍預算，行政院長卓榮泰昨開記者會喊影響政府施政。政大財稅系教授陳國樑認為，今年預算數高達一點八兆元是法定義務支出，另外一點三兆元立委可以要求拿掉，不認為刪了兩千多億元會造成政府會停止運作。

陳國樑說，預算原本就要量入為出，若預算被砍，行政院應在預算有限情況下精打細算，「出來喊沒辦法做是不對的，根本是對人民情緒勒索」。

陳國樑指出，這是賴清德總統任內首次籌編預算，較前總統蔡英文最後一年編列的預算成長百分之十，但一般來說，預算編列是跟著經濟成長狀況，若經濟沒有大幅成長，政府也沒有大的施政計畫，不應兩者相差太多。今年主計單位預測經濟成長率百分之三點三，預算數卻成長百分之十，兩者不成比例。

其次，立委原本就能刪減預算，因此重點不在砍預算，而是刪得是否有正當性。一般是從過去使用經費是否有效率，或是先凍結，待成就一定條件才能動支。後者過程很冗長，因此不一定採凍結，主要看是否刪得有道理。

對於行政部門說刪預算無法施政，陳國樑說，立委不能動法定義務支出，只能刪計畫型或新增計畫，因此政府施政沒有問題，只是有些計畫確實會壓縮，很多計畫推行上要更精打細算。畢竟三兆多元總預算有高達一點八兆是法定義務支出，另外一點三兆是立委可要求拿掉，只是推動既定或新計畫可能有一定程度影響，可能要調整方法，更要精算細算。

至於卓內閣有部長強調業務重要性，「一毛也不能凍」，學者認為，行政部門當然希望預算能如數通過，但審議預算是憲法賦予立院的權力，行政面對立法，該做的是去拜託、說明、去解釋，而非擺出硬碰硬的態勢，徒然損失更重。

政大法律系副教授廖元豪說，行政部門編列預算，必然有如何花錢的計畫，金額被刪、被凍結，原先規畫必定受到干擾，但這就是民主政治的一環；民進黨政府或許習慣過去八年完全執政，想做的事別人都無法阻擋，如今面對國會少數，採取方式不是相互討價還價，而是認為在野黨刪預算不只是「不對」，甚至是「不義」，這種堅持硬碰硬態度，甚至會使預算被刪被凍的幅度更大，但從政治動員角度出發，這或許就是政府要的目標。

廖元豪也提到，政府藉著身為最大資源分配者，用給付來控制社會。他表示，政府對民間團體提供補助與服務，本身不是問題，但手伸入社會領域太深太廣，加上政治私心及民間過度依賴，就易形成新的侍從主義；中央藉「大撒幣」交換或壓迫各團體支持，應該成為新的研究課題了。