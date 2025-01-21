冷眼集／砍預算就癱瘓 賴政府自證無能？

立法院進行總預算大戰，行政院長卓榮泰昨再度親上火線，痛批在野黨癱瘓國家，還大酸民眾黨團總召黃國昌忙著選主席；不過，賴政府首份總預算大幅膨脹至逾三兆元，立委刪除、凍結浮濫預算，也算善盡天職，卓揆砲轟國會，行政權獨大的傲慢心態可見一斑。

國會幾乎每年都在春節前夕「趕作業」拚總預算過關，今年情勢大不同的是，十幾年來藍綠政府均為完全執政，立委對總預算小刪小砍猶如「過水」性質；如今朝小野大，藍白大刀揮砍，難免讓執政黨覺得痛。重點是，在野黨揮刀大砍有無道理？

前總統蔡英文最後一年總預算約二點九兆元，賴政府上任一口氣暴增至三點二兆元，媒體文宣費暴增六十五％，防衛韌性費用還遭質疑指定給黑熊學院，如此浮濫編列或獨厚特定民間團體，立委難道不能替人民把關？

一般來說，行政部門面對刪凍預算的提案，多會主動溝通，但賴政府猶如鬥雞，既不肯面對藍白民意，又不謙卑，還以鋪天蓋地文宣戰強勢回擊。事實上，即使在野黨刪二千多億元，總預算也還有二點九兆元與去年相當，且刪除項目多為文宣費、特別費等，與新興計畫、人民福利無關，如果這樣政府就會「癱瘓」，豈不自證賴政府毫無執政能力？

卓榮泰昨期盼在野「傾聽民意、懸崖勒馬」，但藍白在國會過半，比起綠營，難道不是更大的民意？藍白刪預算應受公評，但除非民進黨真以為民主就是「民進黨做主」，否則最該懸崖勒馬、停止汙蔑在野審查預算的，就是民進黨政府。