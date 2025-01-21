總預算決戰 經濟部補貼台電千億 藍白全刪

立法院處理今年度中央政府總預算案，朝野從昨天起不斷電表決八個委員會剩餘的七百多案，力拚今天休會前完成三讀，其中藍白聯手刪減經濟部補貼台電一千億二萬元預算，而潛艦國造則改為凍結一半十億元，總計今年度總預算遭刪減約二千多億元。

朝野總預算表決大戰之前，行政院長卓榮泰昨天再度親上火線，呼籲在野理性審查，若親痛仇快，將是毀滅中華民國的第一步，行政院無法接受國會這種凌辱。但在野黨團齊轟，行政院從院長到部長全面抹黑、抹紅在野，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，若手握兆元預算卻不會執政，應請辭下台。

中央政府今年度歲出預算編列三兆一三二五億元，較去年度增加二八○六億元。針對在野黨提案刪減預算，多個部會周末發文呼籲在野理性審查，卓榮泰昨二度率「重災區」部會首長對外說明，稱上周至今，「一場預算風暴」席捲台灣，期盼在野懸崖勒馬，而非親痛仇快，使宵小得意、詐團順利得手、競爭國趕上、敵對中國非常滿意。

假使總預算仍被大幅刪減，行政院是否提覆議或祭出其他救濟？卓榮泰指出，數發部、通傳會及陸委會等單位預算全被刪成一元，難道不是癱瘓國家、毀滅政府及中華民國的第一步？如果立法院不顧行政院沉痛呼籲，政院無法接受國會這樣的凌辱。

卓榮泰說，總預算雖達三點一兆元，其中法定支出為一點五兆元，一般型補助逾兩千五百億元，合計近一點八兆元，只剩一點三兆元執行其他業務，過去三年刪減加凍結金額約四三○億元，今年刪凍數額若達四八七二億元，增加逾十倍，且會集中在剩下一點三兆中。

媒體問到，針對兩院僵局，賴總統是否出手協調？卓榮泰表示，賴總統基於憲法職權，自然會用總統的高度，審視國會當前作為；而行政院作為國家最高的行政機關，無論預算怎麼刪除，在國家未來的政事運作上，仍會要求各部會正常如序進行，這是政院為了人民，忠於國家必須要做的。

藍：三兆多預算卻無法運作 不臉紅嗎

面對閣揆撂狠話，在野齊聲譴責，要求卓榮泰下台。國民黨抨擊，總預算從去年二點七兆元膨脹到今年三點一兆元，即便國民黨刪減後還有三兆三百八十六億元，說國家因此無法運作，不臉紅嗎？民眾黨團總召黃國昌也稱，扣除不同意撥補台電公司的一千億元，民眾黨刪減數僅約一千億元。

國民黨立委李彥秀也稱，在野黨為人民看緊荷包，但從院長到部長全面瘋狂出征、抹黑抹紅，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台，讓有能力的人來當行政院長。黃國昌批評，若卓榮泰握有二點九兆元預算還不知怎麼施政的話，「無能的卓榮泰，請你下台負責」。