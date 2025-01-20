預算遭刪減凍結逾7成 總統府：要摸黑接見國際訪賓？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧表示，總統府的114年業務費預算，被刪除與凍結的比例，足足有七成三。其中攸關國家安全的總統府資訊安全與設備維護恐脆弱化，「這是資安問題，更是國安問題」。圖／聯合報系資料找片
總統府發言人郭雅慧表示，總統府的114年業務費預算，被刪除與凍結的比例，足足有七成三。其中攸關國家安全的總統府資訊安全與設備維護恐脆弱化，「這是資安問題，更是國安問題」。圖／聯合報系資料找片

立法院今挑燈夜戰處理總預算案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府的114年業務費預算，被刪除與凍結的比率，足足有七成三。其中攸關國家安全的總統府資訊安全與設備維護恐脆弱化，「這是資安問題，更是國安問題」。

郭雅慧透過臉書表示，今晚的立法院正在逐條表決總預算，也就是此時此刻的現在進行式，預計凌晨1時到1時30分，即將提案表決總統府總預算。總統府114年業務費預算數3億5232萬5千元，遭減列3905萬元、凍結2億1929萬3千元，減凍數共2億5834萬3千元，占預算數73.3%。

她表示，負責公眾訊息發布溝通的公共事務室首當其衝，預算全數被刪凍。未來舉行記者會，將難以透過LINE@向國人預告舉行時間，無法及時影音直播，字幕與手語等聽語障者的無障礙服務也被迫減少或取消。影響的，不只是民眾快速、完整知曉國家重大政策的權利。

郭雅慧說，還有攸關國家安全的總統府資訊安全與設備維護也脆弱化，在野黨一口氣刪除凍結2000萬。資安就是國安，總統府向來是駭客攻擊的重點。以去年來說，總統府平均每個月遭遇近700萬次駭客網攻，是「每個月」將近700萬次。因此，資安工作當然是總統府重中之重，總統府上上下下有近50套業務資訊系統，若無法即時維護與資安漏洞修補，將造成防護功能失效。這是資安問題，更是國安問題。

郭雅慧表示，影響的還有國務機要費。國務機要費已經連續11年編列3000萬；過去11年，歷經不分政黨的總統，立法院都尊重總統職權而沒有刪除或凍結。不過，這次國務機要費被刪除加凍結，總共就是三千萬。也就是說，全數被刪凍。這筆錢，不是用在總統身上，而是近六成用在 #犒賞辛苦執勤的軍警和總統府員工，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮，也有部分使用於急難緊急慰問。

郭雅慧說，總統府日常運作也受影響。水電費刪減，府內要摸黑接見國際訪賓嗎？贈禮儀式從簡省略？211營弟兄辛苦守護總統府安全，回營區無熱水可用？來自全球的旅客參觀總統府卻灰暗無燈？夜裡古蹟牆面不再點亮，漆黑矗立於凱達格蘭大道車流中？

她表示，理性監督，是立法院的職責，但總預算審查，不該癱瘓國家運作。

總統府總預算刪減、凍結，郭雅慧表示，將造成六大影響，包括資訊系統無法即時維護與漏洞修補，造成防護功能失效；影響舉辦國家重要慶典及接待訪賓，貽笑國際；展場將無法正常開放舉民眾參觀，志工無法服勤；古蹟建築修繕維護難進行，國定古蹟有安全疑慮，違文資法；水電無法正常供應，室內昏暗影響辦公，211營官兵值勤後影響盥洗；公共事務發佈預算緊縮，影響民眾知曉國家重大政策權利。

立法院 總統府發言人 資安

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