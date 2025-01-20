立院總預算大戰 藍刪公視預算2300萬、凍結5.7億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院第11屆第2會期第18次會議，上午繼續審查剩餘約500餘案的預算提案。今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算，展開表決大戰。圖為議場工作人員整理一疊疊的預算書。記者黃義書／攝影
立法院第11屆第2會期第18次會議，上午繼續審查剩餘約500餘案的預算提案。今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算，展開表決大戰。圖為議場工作人員整理一疊疊的預算書。記者黃義書／攝影

立法院會如火如荼表決總預算案，國民黨立委陳玉珍原提案刪除公視23億元預算，引發文化圈反彈，最終在國民黨團協商下，刪減金額縮減至2300萬元、凍結25％約5.7億元，而文化部規劃「匯聚台流文化黑潮計畫」，經表決通過共刪除4000萬元；另刪除中正紀念堂藝術業務推展預算3000萬。

「文化恐怖殺手陳玉珍縮手！黑潮計畫倖保！」民進黨立委范雲指出，黑潮計劃是文化部重要的多年期計畫，從文學、出版、影視、影音、視覺表演到本土動畫，協助臺灣的創作躍升國際，陳玉珍原本幾近全刪「黑潮計劃」五項提案，如今只剩4000萬元，感謝文化人站出來，代表抗議有用。

范雲指出，但大家還是不應該諒解這種濫砍的立委，刀子都已亮出，等到人民發怒，才撤回或大修荒謬刪凍預算提案。羞辱文化人的那些話，至今不見陳玉珍或國民黨團有任何歉意表達。只有罷免，才能改變這荒誕的國會，才能制止如此狂妄的藍白，拜託所有在乎台灣文化的公民們。

針對公視預算，民進黨立委林宜瑾批評，目前國民黨刪公視2300萬、凍結25%、約5.7億，如果要解除凍結，文化部必須到院會做專案報告才能解凍，形同已經為公視設好刑堂。

林宜瑾認為，儘管陳玉珍撤掉原先指控公視戲劇「竄改歷史」、公視新聞「甘為單一政黨喉舌」的荒謬提案，但此種對媒體進行實質內容審查的政治壓力，並不會隨之消失。她指出，公視是屬於全民的電視台，用政治理由對公視內容進行實質審查，就是對全國人民的糟蹋，也動搖、民主社會言論自由、思想自由不容侵犯的根本。

公視 國民黨 陳玉珍

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