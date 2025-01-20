羅一鈞爭取疾管署預算遭罵 王必勝憶往事：他是我們的守護神

國民黨、民眾黨立委刪減政府總預算，衛福部疾管署副署長羅一鈞近日在臉書發文，「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，國民黨立委王鴻薇認為，該發言是「混淆視聽」。衛福部前次長王必勝今天則在臉書，力挺羅一鈞，他說，這兩天看到羅一鈞副署長的報導，關心的同時，也想起了一些共事的往事。

王必勝說，他所認識的羅副，是一個優秀的醫師科學家，是一個卓越的事務官，也是一個熱血的理想實踐者。「我不確切知道他(羅一鈞)何時開始把疾病管制當成終身的志業，但我清楚知道他一直努力實踐它，樂在其中，成績斐然。」

王必勝指出，他個人觀察，羅副學識豐富、聰明過人、溫和有禮、操守廉潔、不愛做作外，在執行業務上既有策略又細心負責，往往把民眾、病人、同僚的權益掛在心上。另外他的口條也好，敘事有邏輯，傳達清晰完整。

王必勝透露，前年行政院曾力邀羅副擔任政院發言人，這職務既重要又不知升了幾級，他當時也曾受命當說客。但他的志向非常清楚，要堅守疾病管制的領域，持續守護大家的健康，婉拒了這個邀請。

「羅副是事務官堅守行政中立的好範例，從不讓業務受政治考量干擾。」王必勝說，他非常尊重羅副這一點，所以2022台北市長選舉前一晚，明知老長官（現任行政院政委陳時中）不會當選了，我們也該去現場情義相挺一下，「但我叫他別去，我代表就好，因為國家還需要他做事，不要被貼上政治的記號。」

王必勝說，國家還是需要優秀的事務官好好做事，尤其國際疫情瞬息萬變，隨時可能威脅我們的生命安全，像羅副這樣的人，「是我們的守護神，我們應該珍惜」。優秀人才的發掘和養成不易，不能等到出問題了才想培育人才，就好像不能等失火了再來找水源一樣。「羅副加油，我的好戰友。」