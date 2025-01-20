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提案刪外交部四億遭炎上 廖先翔：白蝦是藍綠共同議題

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委廖先翔日提提案，中國沒依約增購宏都拉斯白蝦，但也未跟我國恢復邦交，提案砍外交部預算4億元，該案引發關注。廖先翔今天秀出去年提案單，指前民進黨立委也曾宏國白蝦提案凍結外交部500萬預算，並表示「白蝦是藍綠共同議題」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖先翔日提提案，中國沒依約增購宏都拉斯白蝦，但也未跟我國恢復邦交，提案砍外交部預算4億元，該案引發關注。廖先翔今天秀出去年提案單，指前民進黨立委也曾宏國白蝦提案凍結外交部500萬預算，並表示「白蝦是藍綠共同議題」。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委廖先翔日提提案，中國沒依約增購宏都拉斯白蝦，但也未跟我國恢復邦交，提案砍外交部預算4億元，該案引發關注。廖先翔今天秀出去年提案單，指前民進黨立委也曾宏國白蝦提案凍結外交部500萬預算，並表示「白蝦是藍綠共同議題」。

立法院會今天續審今年度中央政府總預算案，廖先翔該案憑藉在野人數優勢順利二讀，但遭部分網友圍剿。

廖先翔秀出去年民進黨前立委林靜儀、劉世芳、羅致政等人的提案單，內容指「宏都拉斯全國水產養殖協會發布最新統計，......其中33%賣到台灣。惟宏國不信守政治承諾，仍執意與台灣斷交。外交部應協同經清部及農委會應輔導臺灣向其他與台灣具有相同價值之民主國家購買相關替代產品。凍結500萬元，外交部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。」

廖先翔並引用立法院公報指出，當時林靜儀說「好啦！有關白蝦案這個案子，我想國內民眾的反應其實會認為既然我們已經跟他們講過了，他們還要用這個方式的話，民眾希望外交部的態度要比較明確跟硬一點，就凍50萬！」廖先翔說，白蝦是藍綠共同議題。

國民黨立委廖先翔秀出去年民進黨前立委林靜儀、劉世芳、羅致政等也曾宏國白蝦提案凍結外交部500萬預算。圖／廖先翔辦公室提供
國民黨立委廖先翔秀出去年民進黨前立委林靜儀、劉世芳、羅致政等也曾宏國白蝦提案凍結外交部500萬預算。圖／廖先翔辦公室提供

國民黨 外交部 廖先翔 民進黨 立法院

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