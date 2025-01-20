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綠委指利用「壯世代」杯葛總預算 吳春城：從未以職權牟利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院針對總預算案挑燈夜戰進行表決，民進黨立委吳沛憶與民眾黨立委吳春城（左二）發生口角，引發兩方人馬衝突。記者葉信菉／攝影
立法院針對總預算案挑燈夜戰進行表決，民進黨立委吳沛憶與民眾黨立委吳春城（左二）發生口角，引發兩方人馬衝突。記者葉信菉／攝影

立法院會今天繼續處理中央政府總預算案，民眾黨立委吳春城一度與民進黨立委吳沛憶發生口角衝突，吳春城晚間發布聲明表示，自己從未透過立委職權，拿到政府標案從中牟利，吳沛憶指控利用「壯世代」自肥，根本就是惡意指控，不單只是政治攻防，已經涉及人身攻擊。

立法院會晚間處理經濟部相關預算凍結案，吳沛憶在會中指出，「壯世代協會」在地方政府跟中央政府拿到非常多標案，引來吳春城不滿當場拍桌理論，藍白立委一度爆發口角衝突，立法院副院長江啟臣隨後宣布休息5分鐘，並且要求在黨立委回到座位。

吳春城稍早發布聲明表示，他絕對沒有利用立委職權，拿到任何政府標案從中牟利，面對民進黨如此惡意、不實的指控跟抹黑，當然要立即表達立場，捍衛自己的清白，這種惡意汙衊他人、再透過網軍及特定媒體擴大政治效應的做法，早就已經是大家熟悉的慣犯行為。

吳春城指出，整起事件起因於吳沛憶先做出不實指控，指責壯世代政策及產業發展促進法三讀通過後就翻臉、惡意杯葛中央政府總預算案，然而凍結預算並非刪減預算，這是最基本的ABC，凍結是要讓行政部門好好做事，嚴肅面對壯促法及壯世代，民進黨立委卻要拿此做文章。

吳春城也說，他原本只視為立法院的政治攻防，沒想到吳沛憶竟然信口開河，進一步指控利用「壯世代」自肥，完全就是惡意指控，一個身居立委的國會議員，如此信口開河胡亂攻擊他人，不單單只是政治攻防，而是涉及人身攻擊，而且牽涉到法律層面的問題，因此必須採取動作以正視聽。

吳春城強調，當初在接受民眾黨提名立委後，自己就完全退出戰國策、出清持股，現在已經沒有任何職務及股份，即使是進入國會之前成立的「壯世代教科文協會」，也是以公益為目的的NGO組織，為了避免政治的汙染與干擾，他也在去年底請辭所有職務獲准。

吳春城質疑，壯世代促進法是一部基本法，也是全世界第一部為55歲以上國民制定的發展法，凍結預算就是要讓部會認真推動，只要在3個月內提出計劃就可解凍，「如果這也算圖利，那還審什麼總預算呢？」

吳春城表示，自己來自民間企業，也是成功的企業家，進入立法院後更以推動壯世代、完成壯促法工作為職志，經過兩個會期的努力，終於順利完成三讀程序，如今卻遭到如此不實的指控，難不成是民進黨在「反商」，又或者只是為了護航總預算，才會做出讓人噁心的政治操作。

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