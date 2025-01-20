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年度預算遭刪21%…陸委會表遺憾：中共對台統戰經費幾無上限

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
立法院院會於今（20）日通過在野黨團提案刪減陸委會114年度預算逾1.3億元與凍結近1億元，陸委會晚間對此表達遺憾，強調這將使應對中共對台脅迫統戰更加吃力。圖／本報資料照
立法院院會於今（20）日通過在野黨團提案刪減陸委會114年度預算逾1.3億元與凍結近1億元，陸委會晚間對此表達遺憾，強調這將使應對中共對台脅迫統戰更加吃力。圖／本報資料照

立法院於今（20）日繼續審議「114年度中央政府總預算案」，陸委會部分，通過在野黨團提案刪減逾1.3億元與凍結近1億元，刪減幅度占陸委會今年度總預算高達21%。陸委會晚間對此表達遺憾，強調這將使應對中共對台脅迫統戰更加吃力。

陸委會20日晚間發布新聞稿，對立法院在野黨團提案通過大幅刪減陸委會114年度預算，深表遺憾並說明立場。陸委會指出，扣除人事法定預算，此次預算刪減幅度占陸委會預算高達21%，為近年之最，相較去年預算被刪減數更大幅增加近6倍之多。

陸委會表示，陸委會114年度預算歲出編列10億3,918萬6千元，內政委員會審查時已大幅刪減3,200萬，並凍結一定比例預算。而立法院院會20日審議在野黨團針對陸委會有關業務費、海基會捐助費等提案，表決通過共計刪減陸委會預算經費1億3千餘萬元、凍結近1億元，刪減幅度高達21%，勢將對相關業務推展量能造成影響。

陸委會重申，面對中共近年來加大對我脅迫統戰，陸委會業務攸關整體情勢判斷與應處，相關經費編列均有必要性。中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。

國民黨團原本揚言將陸委會業務費刪減至1元，不過20日改提排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%，並凍結20%，等陸委會3個月內向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，才得動支，全案經表決通過。

另外，陸委會「法政業務」經費下捐助海基會辦理兩岸中介事務編列預算2億5,957萬元，國民黨立委張智倫等人提案認為，基金會應提高自籌比例，依捐助及組織章程加強開拓其他財源，因此國民黨團減列8,000萬元，並經表決通過。

中共 國民黨 立法院 統戰 陸委會

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