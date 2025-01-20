不滿預算被刪 南服中心嗆「便民服務要去北部辦嗎？」
立法院刪除行政院各地區服務中心業務費引發反彈。南部聯合服務中心表示，南服中心平均每日約服務3千人次，今早已有民眾看見新聞趕辦護照，業務費遭刪，不僅大幅影響各地區民眾洽公權益，更是違背國民黨執政時期成立各地區服務中心的初衷。
南服中心發新聞稿表示，民國87年國民黨執政時期，考量各部會業務窗口大多於設於北部，為解決民眾洽公舟車勞頓及促進地區均衡發展，南部地區成立南部聯合服務中心（簡稱南服中心），並同外交部、移民署、經濟部、勞保局、海基會等單位辦公，讓民眾可針對中央部會業務迅速找到解決窗口。
南服指出，今日國會在野黨團合力刪除南服中心業務費，癱瘓中心的服務量能，其不讓行政院服務南部鄉親之思維作法，是否有可能成為其他中央單位的前車之鑑，讓所有便民服務都須往北部辦理？
南服中心強調，自成立後不分政黨提供各項服務，平均每日約達3千人次。如今，行政院各地區聯合服務中心業務費全刪除，除讓服務中心的日常行政作業無以為繼，也嚴重打擊及否定過往南服中心的派駐人員的服務辛勞，最終身受其害的仍是民眾的權益，這就是國會在野黨團回應民眾期待的態度嗎？懇請國會在野黨團能審慎、理性傾聽民意，停止錯誤，能懸崖勒馬。
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