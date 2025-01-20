業務費被刪9成恐停擺 黨產會：民主政治基石毀滅性打擊

立法院今繼續處理中央政府總預算案，並表決通過刪減黨產會「黨產處理業務」90%經費提案。黨產會表示，此次預算審查結果，將使相關業務全面停擺，直接癱瘓黨產會核心業務運作，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程，對民主政治基石造成毀滅性打擊。

黨產會今年編列預算5250萬元，分「一般行政」及「黨產處理業務」二項科目。立法院內政委員會去年11月決議，刪除黨產處理業務300萬元，並凍結一般行政業務項下業務費30%預算。立法院會上周五決議，通刪項目使黨產會預算，共計刪除172萬7千元。

立法院今天通過，刪除黨產處理業務項下90%預算並全數刪除政策宣導費用。黨產會說明，一般行政項下，除依法編列不可挪用的人事費外，業務費僅餘501萬2千7百元得以支應一整年的維運費用，黨產處理業務項下，已然歸零。

黨產會指出，因調查業務經手的檔案繁多，因此委請專門人員協助掃描整飭，祈能將調查研究得來的珍貴歷史文件留下，其中一般行政的業務費用遭凍結，將嚴重影響相關計畫續行。

除調查不當黨產案件外，黨產會表示，就已認定為附隨組織的法人團體，其日常收支與資產進出皆須經黨產會審查許可，申請案件為數甚多，都需要一一查核。其次，已下達處分的案件進入訴訟程序高達80餘件，需支應相當數額的律師費用。其三，為與社會溝通及落實政府資訊公開，辦理多樣化的活動與業務。

黨產會表示，他們預算規模小，雖各項業務的支用皆已萬分減省，仍須一定經費方能辦理，今日立法院全數刪除黨產處理業務費用，將造成黨產會無力辦理相關業務。