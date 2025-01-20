綠委稱中南部年後辦護照要來台北 國民黨斥造謠誤導

立法院會今天表決通過，刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元，民進黨團書記長蔡易餘等人批評，「以後南部人要辦理護照業務都要來台北辦」。國民黨今天駁斥，民眾辦護照絕不受影響，民進黨不要為了掩飾酬庸行為而造謠，請尊重事實，停止製造民眾恐慌。

國民黨指出，民進黨立委王義川、蔡易餘公然造謠刪除行政院聯合服務中心相關預算，民眾將無法於中南部辦理護照等相關業務，事後卻完全裝傻神隱，這種謠言證明「腦殘謠言有人造，被打臉後滿街跑。」

國民黨表示，事實是，「行政院雲嘉南聯合服務中心」與「外交部雲嘉南辦事處」兩者業務完全無關。假借民眾對護照服務的需求來替酬庸行為辯解，罔顧事實，誇張至極。

國民黨指出，在國內首次申請護照的民眾自2011年7月1日起必須親自辦理，親辦方式有三種，包括到外交部領事事務局、外交部中部、南部、東部或雲嘉南辦事處親自辦理。在台設有戶籍國民若不便親自到外交部辦理，可先到戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親屬或同事到外交部代辦護照。在台設有戶籍國民也可備妥申請護照文件親到戶所送件，並選擇在同一戶所領照，或由外交部將護照快遞至指定地址，寄達時自付郵資。

國民黨表示，外交部的護照業務由專屬辦事處負責，與行政院雲嘉南聯合服務中心毫無關聯。將兩者混為一談，只會誤導民眾，製造不必要的恐慌與對立。