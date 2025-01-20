外交部今年度業務費遭凍一半 媒宣費全刪除、這項目遭砍4億

立法院今天下午表決外交部預算，全數刪除媒體政策及業務宣導費共1.1億元；並凍結業務費50%，待執行30%後得向立院申請解凍。

此外，根據表決結果，刪除駐外機構的國外旅費3000萬元，刪除國際會議及交流費5000萬元；在加強雙邊及多邊合作部分，國民黨團認為預算有待商榷，刪除4億元。

外交部表示，刪除媒體宣傳費將嚴重影響台灣的公眾外交與國際宣傳，台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣；凍結業務費則嚴重影響台灣的國際形象與國家利益，外交部是維護國家主權與拓展國際關係的關鍵部會，在當前國際局勢不穩定的狀況下，這筆預算用於外交部與駐外館處的工作維持，凍結業務費將導致外交資源不足，削弱台灣的國際影響力，對國家競爭力造成長遠損害。

至於立院刪除4億元的加強雙邊及多邊合作項目，外交部稱將嚴重打擊台灣執行的援外業務。

外交部表示，外交部預算向來經過嚴格審核，使用透明，效益顯著，呼籲立法院支持原編列預算。