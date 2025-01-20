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經濟部挹注台電1千億2萬元 藍白聯手全砍
立法院會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，稍早完成經濟部相關單位預算審查，藍白提案將經濟部挹注台電1千億2萬元的預算全數刪除。另外，經濟部及其轄下單位的業務費全數凍結30%。
國民黨團在提案中提及，政府錯誤的能源政策導致台電公司嚴重虧損，經濟部啟動內宣機制，宣傳國庫編列預算貼補台電是補貼民生電價，實情卻是人民拿自己的錢補貼自己，在如此不堪的情緒勒索下，政府應落實檢討能源政策，謀求突破台電營運困境，因此，針對經濟部預算第6目「國營事業管理」項下「05挹注台灣電力股份有限公司」1千億2萬元全數減列。
民眾黨團提案說明也指出，台電財務於113年1-11月的稅前虧損為257億元，累計虧損已達4076億元，為貼補龐大財務黑洞，經濟部於114年度編列1,000億元貼補台電，台電經營未能符合「國營事業管理法」規定。另政府已多次增資、貼補，但近3年仍漲電價，民進黨政府錯誤的能源政策不應由人民負擔，因此，提案刪減「挹注台灣電力股份有限公司」1千億2萬元。
國民黨團所提案第125案、民眾黨團提案之第128案內容相同，在院會表決時，會議主席、立法院副院長江啟臣兩案均有表決，但因兩案內容相同，江啟臣裁示以國民黨團所提案第125案內容為主。
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