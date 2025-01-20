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年度預算遭大幅刪減 陸委會嘆「遺憾」：面對中共脅迫應對更吃力

中央社／ 台北20日電
立法院於今天審議114年度中央政府總預算案，通過刪減陸委會114年度的部分預算，陸委會對此表示遺憾。（本報資料照片）
立法院於今天審議114年度中央政府總預算案，通過刪減陸委會114年度的部分預算，陸委會對此表示遺憾。（本報資料照片）

立法院於今天審議114年度中央政府總預算案，通過刪減陸委會114年度的部分預算，陸委會對此表示遺憾。

陸委會晚間發布新聞稿，就年度預算被刪除一事做出回應。

陸委會指出，在野黨團提案刪減與凍結陸委會114年度預算，共計刪減經費新台幣1億3千餘萬元，另凍結近1億元；扣除人事法定預算，刪減幅度占陸委會預算高達21%，為近年之最，相較去年預算被刪減數更大幅增加近6倍之多，勢將對相關業務推展量能造成影響，對此深表遺憾。

陸委會說明，今年度預算歲出編列10億3918萬6000元，內政委員會審查時已大幅刪減3200萬，並凍結一定比例預算。

陸委會重申，面對中共近年來加大對台灣脅迫統戰，陸委會業務攸關整體情勢判斷與應處，相關經費編列均有必要性，中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。

中共 立法院 統戰 陸委會

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