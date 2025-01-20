農業部預算遭砍 農業部籲：國會應共同守護台灣農業

行政院今天邀集各部會說明總預算案，農業部表示，農業部預算關係到農民、農村跟全國民眾的生活，呼籲國會應理性審查，也強調農業部及所屬機關媒宣費上周被刪60％，將會影響邊境防檢疫、山林防災、土石流防災、台灣農產品推廣、農業保險宣導等工作。

農業部表示，農業部過去透過平面文宣、社群媒體宣導防堵非洲豬瘟、邊境防疫的重要性，向民眾宣導相關防疫規定，才能守住美味的台灣豬、保護國內養豬產業。另關於土石流、山林火災的事前防災宣導，需不斷向民眾宣傳防災的重要性，讓民眾在災害突然來襲時，能保護自身及家人的生命財產安全。

而在推廣台灣農產品部分，也需要讓國內、海外的民眾了解台灣農產品，進而提高銷售和農民的收益。此外，攸關農民權益的稻米、雜糧農業保險的申領方式和時間，也需農民正確知道資訊；宣傳外來入侵種防治，讓民眾知道生態保育的訊息，這些皆需媒宣費來做支應。

關於業務費仍遭提案刪減或凍結，農業部表示，業務費是每個行政機關的命脈錢，其中包括水電、通訊、資訊系統的日常運作，若此費用遭到刪減，機關運作將受到影響，間接影響農政工作，更會影響農民福利的申請作業，而相關的產銷履歷平台維運、肥料及添加物的查驗，預算也將遭到排擠，讓全國消費者食安權益受害。

關於立院通過中央機關減列國外旅費60%、國內旅費20%，農業部表示，國際旅費涉及國家與國家之間的雙邊檢疫工作，例如進口肉品、水果的查廠跟查核，都需同仁飛到國外去，至現場看是否符合規定，是在維護國內民眾食安的重要經費。

農業部表示，今年為台灣豬肉的關鍵年，台灣有望從傳統豬瘟疫區除名，屆時台灣就成為全亞洲第一個沒有三大豬病的國家，這些都需要農業部同仁多次參與國際組織會議，一次又一次地談判，此次刪減將會排擠同仁參與國際會議的旅費，對於台灣豬肉外銷間接造成影響。

農業部說明，在國內旅費的部分，在颱風天、寒害等天然災害過後，農業部各改良場也都需要國內旅費，前往現場勘災及協助災後復原，而巡山員進行山林保育及監測時，也需要國內旅費作為支應。

農業部強調，支持農業部預算就是在支持台灣農民、農村及全國民眾食安、生命財產安全，再次呼籲國會應理性審查，共同守護台灣農業。