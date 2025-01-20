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羅一鈞為防疫跪求預算 王必勝：熱血理想實踐者

中央社／ 台北20日電
前衛福部次長王必勝。圖/聯合報系資料照片
前衛福部次長王必勝。圖/聯合報系資料照片

疾管署副署長羅一鈞近日發文跪求立委放過防疫預算，盼勿澆熄公務員想服務的心。前衛福部次長王必勝分享共事往事，大讚羅一鈞是熱血的理想實踐者，「是我們的守護神」。

王必勝今天在臉書分享，他認識的羅一鈞優點很多，大家都知道，羅一鈞是優秀的「醫師科學家」，是卓越的事務官，也是熱血的理想實踐者。他說，不確切知道羅一鈞何時開始把疾病管制當成終身志業，但清楚知道羅一鈞一直努力實踐它，樂在其中，成績斐然。

王必勝以個人的觀察，談及他眼中的羅一鈞，除了學識豐富、聰明過人、溫和有禮、操守廉潔、不愛做作外，在執行業務上既有策略又細心負責。羅一鈞負責的事都妥妥貼貼，不需要擔心，同時也是溫暖善良的人，往往把民眾、病人、同事權益放在心上。

王必勝也提到羅一鈞的好口條，敘事有邏輯、傳達清晰完整。他說，羅一鈞在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前到現在一直是疾管署副署長，這並非是沒機會晉升，事實上行政院曾力邀羅一鈞擔任政院發言人，但羅一鈞婉拒，選擇堅守疾病管制領域，持續守護民眾健康。

王必勝表示，國家需要優秀事務官好好做事，尤其國際疫情瞬息萬變，隨時可能威脅人們的生命安全，像羅一鈞這樣的人，「是我們的守護神」，大家應該珍惜。優秀人才的發掘和養成不易，不能等到出問題了才想培育人才，就好像不能等失火了再來找水源一樣。

王必勝 疫情 羅一鈞

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