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立法院會凍結潛艦後續量產10億元 海鯤艦完成測試才能動支

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立法院會通過，潛艦後續量產經費，明年20億元先凍結一半，待原型艦海鯤號完成測試，並向立法院會報告，始得解凍。記者劉學聖/攝影
立法院會通過，潛艦後續量產經費，明年20億元先凍結一半，待原型艦海鯤號完成測試，並向立法院會報告，始得解凍。記者劉學聖/攝影

立法院會審查114年度中央政府總預算，20日下午完成國防部及所屬單位之預算審查。114年起編列的潛艦量產經費第一年19.96億元，在野黨原提案凍結18億元，在原型艦海鯤號完成海測，向立法院會提出專案報告後，始得動支。最後通過決議為凍結一半、約10億元。

另外，國防部及所屬單位業務費為2544.97億元，國民黨團原提案凍結70%，最後改成凍結30%。

軍備局捐助「中科院民雄航太暨無人機產業園區開發建設計畫」7625萬元，立委徐巧芯原本提案，認為中科院並無經營科學園區之能力，主張全刪，最後改為凍結三分之一。

軍備局產製抗彈板的防護能力，先前飽遭外界質疑。立委徐巧芯因此提出，「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」預算764億元，凍結10%，國防部須於6個月內向外交國防委員會提出專案報告後解凍。

國防部捐助之智庫國防安全研究院，被立委陳超明凍結1000萬元，原因是日前發生允許大陸人士持歐洲國家護照進入參觀，與執政當局立場相悖，須在一個月內向外交國防委員會提出書面報告。

在刪減部分，陸軍獵鴞專案（攻擊型無人機）先前因美方報價改變，總價由55億變為115億，後又發現數字有誤。立法院會表決通過，基於財政紀律，將超編的60億元減列退回國庫，但同時作成主決議，同意陸軍可另行建案向美方爭取增購。

立法院副院長江啟臣主持院會，進行114年度中央政府預算表決。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣主持院會，進行114年度中央政府預算表決。記者余承翰／攝影

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