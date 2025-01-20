卓榮泰批刪預算毀滅國家 國民黨：民進黨造謠不臉紅？

立法院會今天繼續處理中央政府總預算案，行政院長卓榮泰二度舉行記者會批評將衝擊施政。國民黨下午舉行記者會抨擊，今年總預算從去年2.7兆元膨脹到3.1兆元，即便國民黨刪減後還有3兆386億元，民進黨說國家因此無法運作，講這些話不臉紅嗎？

國民黨發言人楊智伃指出，立法院尚未審查完總預算，目前民進黨聲稱刪除的預算都是提案，而非定案，民進黨帶頭造謠說刪除這些預算會影響對人民的補貼，選手能不能坐商務艙，但事實上國民黨刪除的預算，不會影響到民生。

楊智伃批評，民進黨在野時，蔡英文高喊要刪除20％總預算，國民黨僅刪3.47％的總預算，賴政府就說國家沒辦法運作，賴清德2009年任立委時，曾凍結公視預算4.5億元，賴清德可以凍結，國民黨凍結就是要荒廢公視、砍掉文化人？實在太雙標。

台北市議員柳采葳指出，民進黨造謠說要凍結50億元不讓中研院培養科研人才，事實上國民黨提案凍結中研院業務費30%，不影響人事費用；另外，民進黨造謠國民黨要凍結青年團體的補助7千萬元，但政府拿公帑補助台中市好民文化行動協會來攻擊在野黨以及發起罷免立委，明顯違反行政中立，國民黨主張經費應中立運用，並撤銷不當補助。

柳采葳說，民進黨造謠說藝文創作補助藍白要凍結20億元，真相是提案文化部業務費凍結70%，原因是文化部做1624歌仔戲、零日攻擊等，只會宣揚民進黨偏頗論述，TaiwanPlus更成民進黨的大內宣且成效差，「黑潮計畫」不公補助特定對象，因而主張凍結預算避免濫用公帑。

柳采葳說，公視預算從去年9億元暴增到今年23億元，國民黨立委陳玉珍提案刪減2300萬元，僅占預算的1％，難道這樣就讓公視完全不能運作？甚至農業部說被刪預算，「日後記者採訪要自己帶衛生紙與手電筒」；砍數位部預算會讓大家「在台鐵訂票系統訂不到票、無法打詐」，；陸委會說被卡預算「未來大陸人進不來」等，都是謠言，部會首長亂放假消息，行政院已成為最大的詐騙集團。

新北市議員黃心華說，民進黨在預算審查過程把黑的說成白的，中研院預算根本沒有砍到人事費，卻造謠說要砍掉幾千個助理，還說國民黨砍兒童醫療預算114億元，可衛福部預算中與兒童相關預算才15億元，哪來的114億元？

黃心華說，陸委會在雙城論壇封殺對岸媒體還推鍋北市府、外交部大灑幣做無效外交，民進黨發文挺韓國戒嚴外交部毫無澄清，都應嚴加監督，這部分國民黨為人民省下近37億元預算。另外，文化部兩場歌仔戲花了8600多萬元，TaiwanPlus每年花10多億元，目標達成率不到一成，NCC半年沒主委、停擺無人知，數位部200億元預算只會拿訂麵線平台當政績，打詐打到每天愈來愈多，這部分國民黨為全民守住100億元預算。

在媒體跟宣導部分，黃心華說，近年媒體宣導預算大幅增加卻流入少數媒體，政府帶頭製作偏頗圖卡淪為大型側翼，甚至農業部刪除0.07%預算就將倒閉，造謠欺騙恐嚇人民，這部分國民黨幫民眾省下將近15億元。

國民黨表示，在立院合理審查預算為人民把關，不怕執政黨既得利益者的造謠恐嚇，黨中央會持續跟立院黨團並肩作戰打擊假消息，也請全民支持國民黨嚴格幫人民荷包把關。