力拚總預算案三讀 立法院不斷電鏖戰到明晨

立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在明天休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查完畢，朝野將鏖戰至明天凌晨。

針對總預算案，朝野原先共提出3000多案，但因民進黨立院黨團總召柯建銘在上周朝野協商時，不斷冗長發言，導致無法有效實質討論，最後不歡而散。國民黨團為確保總預算能於明天休會前完成三讀，內部先行討論減少案量後，再跟民眾黨立院黨團協商，扣除上周五已經完成審查的通案，八大委員會還剩681案。