力拚總預算案三讀 立法院不斷電鏖戰到明晨
立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在明天休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查完畢，朝野將鏖戰至明天凌晨。
針對總預算案，朝野原先共提出3000多案，但因民進黨立院黨團總召柯建銘在上周朝野協商時，不斷冗長發言，導致無法有效實質討論，最後不歡而散。國民黨團為確保總預算能於明天休會前完成三讀，內部先行討論減少案量後，再跟民眾黨立院黨團協商，扣除上周五已經完成審查的通案，八大委員會還剩681案。
立法院會今天上午10時繼續審查總預算案，截至下午5時30分左右，僅處理完255案，國民黨團提案延長開會至總預算案審查完畢，民進黨團反對，但不敵藍白人數。此外，由於民進黨團反對所有在野提案，每一案都要表決，藍營內部評估表決大戰將持續到明天凌晨2時。
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