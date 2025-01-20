數位發展部次長：刪減預算將嚴重影響台灣數位韌性與發展

數位發展部次長林宜敬20日於行政院「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會上表示，數發部重要工作包括資安韌性、數位產業發展及打詐工作，立法院在野黨團近日提案大幅刪減數發部的預算，如果大幅刪減預算，將對臺灣數位韌性與發展造成重大危害。

林宜敬說明，在資安韌性方面，臺灣位處地緣政治衝突的前緣，面對每日平均240萬次的境外資安攻擊，數發部為政府機關、醫療機構、銀行、交通、油、水、電等各類關鍵基礎設施提供24小時不間斷的資安監控與防護。倘若預算遭刪減，將危及我國關鍵基礎設施的資安防護能力，使外部威脅得以乘虛而入。

此外，數發部已在全臺重要的軍、警、消防據點布建773個非同步衛星網路接收站點，以確保天災或緊急危難狀況時，對外網路連線暢通。去(113)年更完成首顆高空通訊氣球的設計開發，為臺灣在天災或緊急危難時期的內部網路通訊提供重要保障，預算刪減將使臺灣面臨巨大的風險。

在數位產業發展方面，林宜敬指出，AI科技的迅速崛起為臺灣帶來挑戰與機會，數發部正從算力、資料、人才和資金四個方面全力推動AI產業發展，若預算不足，將無法支持AI新創公司的發展，導致臺灣錯失千載難逢的機會。

在打詐工作上，林宜敬強調，數發部已採取多項措施以降低社群媒體上的詐騙行為，包括要求社群媒體平臺實施廣告實名制及建立快速通報機制，確保詐騙訊息能被及時下架。近來，網路上假冒名人詐騙訊息大幅減少，正是數發部努力的成果。

數發部補充說明，數發部做了許許多多被國人視為理所當然的工作，確保支持多項公共服務運作的政府網際服務網(GSN)穩定，便利國人享受各種政府數位服務。數發部會將預算用在刀口上，持續強化臺灣數位韌性與創新發展，確保資安與防詐工作持續穩健前進，並期待攜手各界共同實現智慧政府的願景，打造更便捷、更永續的數位未來。