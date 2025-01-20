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影／藍白凍刪客委會預算 南部客家族群代表發聲反對

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
南部多個客家社團及客家各界今在高雄市客家文物館前召開聯合記者會，強烈反對預算凍刪案。圖／基進黨提供
南部多個客家社團及客家各界今在高雄市客家文物館前召開聯合記者會，強烈反對預算凍刪案。圖／基進黨提供

藍白立委凍結刪減中央客委會多筆預算，包含媒體宣傳費用以及產業發展補助等經費，引發客家族群不滿。南部客家藝文教育及產業界代表，今天齊聚在高雄市客家文物館前召開聯合記者會表達強烈反對預算凍刪案。

藍白提案客委會業務會費業務凍結30%，媒體政策及業務宣導費1億329萬5千元遭刪除60%，客家文化產業發展補助費也被減列350萬元並凍結250萬元。客家族群皆認為此舉嚴重影響客家文化能見度，亦恐使客語再度從公共場域消失。

今天12個客家社團到場，市議員張博洋、林智鴻等客籍民代也到場支持。與會團體譴責藍白聯手毀憲亂政，高喊「亂減預算，客話會斷！還我預算，文化永傳！ 」、「主張正義 客家拚第一」口號，呼籲全台客家鄉親挺身而出，共同捍衛客家文化傳承。

前行政院文建會副主委吳錦發指出，客委會是華人地區少見為少數族群成立部會，只有台灣，這是展現民主主政治的獨有價值，把少數族群的預算刪減，是在否定台灣的民主價值。

前高雄市客委會主委廖松雄重砲轟藍白打壓客家人表示，此次凍刪預算案不僅影響層面廣大，客委會預算最少卻還要被刪減，嚴重損害客家人權益。

一鳴生技農園負責人蕭旦倫則強調，預算凍結將使客庄產業輔導體系面臨崩解，包括商品研發創新補助、品牌升級輔導、產學合作等計畫都將受影響，希望客家青年能站出來。

高雄客家青年會理事長賴奕守也說，30歲以下會說客家話少之又少，好不容易透過音樂影視讓客家年輕人及非客家人認識客家 、認同客家，三十年前還我母語運動，前輩上街爭取客家權益，現在刪預算是在糟蹋前人的努力。希望各政黨，不要只是到選舉才來喊我是客家人。

退休國小校長劉仕彩說，預算凍刪將導致客語教育資源全面緊縮，客家不是隱形弱勢民族，希望全台桃竹苗鄉親團結站出來，把亂台的立委趕出政壇。

南部多個客家社團及客家各界今在高雄市客家文物館前召開聯合記者會，強烈反對預算凍刪案。圖／基進黨提供
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客委會 客家人 藍白

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