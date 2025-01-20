總預算案立院表決大戰 民進黨團提案全數撤案

立法院朝野黨團今天針對114年度中央政府總預算案各部會刪減事項，在院會上演表決大戰。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團提案已全數撤案，包括民進黨立委在委員會保留的提案，及因應在野黨團提案所提的對案，因為沒有實質協商，提案已無功能，經討論後撤案。

延續17日（上週五）院會議程，立法院會今天繼續處理114年度中央政府總預算案，今明兩天進入到各部會的刪減提案項目，朝野上演不斷電的表決大戰。

為因應藍白一邊提案一邊撤案，民進黨團上午提案，要求全面印發後才可處理，同時也罕見的將民進黨團提案全數撤案，吳思瑤下午在議場前受訪表示，民進黨團提案分屬民進黨立委在委員會保留的提案，及因應在野黨提案，作為朝野協商折衝參考的對案，但因為今天沒有實質協商，提案已無實際功能，經黨團大會討論後撤案。

吳思瑤說，此舉也凸顯藍白兩黨大砍、大刪、大凍預算的不合理之處。

吳思瑤指出，今天院會的總預算案表決呈現急救章及混亂失序的狀態，是藍白主導的立法院，讓預算表決如此的急就章。在野黨今天不斷在調整，不斷提出再修正的提案，表決前一刻朝野立委才拿到提案，一方面感謝社會各界這兩天協助發聲，讓在野黨撤案，因為在野黨提案禁不起考驗，因為民意的撻伐，在野黨將凍結數降低，將刪減數降低，雖說是好事，但議案處理卻相當粗糙。

吳思瑤表示，受到民意沸騰影響，在野黨原本全數刪除媒體宣傳費，今天都修正成預算照列，業務費本來凍結70%，今天臨時修正為凍結30%，是民意讓藍白知道要縮手、害怕、自制。

吳思瑤說，即使如此，仍有許多不合理的議案，藍白還是針對性、報復性的硬砍到底，包括行政院政務委員陳時中的特別費、行政院長卓榮泰的人事維持費，以及警政署、消防署及海巡署的消防、治安、救難預算，照樣遭到刪減或凍結，為了威權復辟，藍白刪減及凍結黨產會的預算，卻鬧出烏龍笑話，因為刪減及凍結的預算數遠比原編的預算數還多，這種急就章式的預算審查，就是藍白當家的立法院造成。

吳思瑤表示，在野黨當然可以監督，但不應提出牛頭不對馬嘴的刪減或凍結預算的理由，應回到預算執行的合理性，刪減或凍結應符合比例原則，不能因某部會某一件事就無限上綱，這都是報老鼠冤。