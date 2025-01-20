總預算合理刪減 藍批政府欺騙民眾

「在野黨沒有刪中研院預算50億與藝文補助23億，只是凍結，以監督行政部門施政的作法！」國民黨20日針對近日執政黨的總預算論述召開回應記者會，包括市議員柳采葳、黃心華與發言人楊智伃列舉多項總預算論述並進行澄清。包括並沒有刪除節能家電補助100億，農業部預算則是部分凍結，並沒有刪到僅剩1元。

藍營澄清預算刪凍

楊智伃表示，今年總預算高達3兆1534億，比去年增加5千多億，而民進黨在野時，時任黨主席的蔡英文曾高喊要刪20%總預算，如今國民黨僅刪3.47%，且很多並非定案，行政官員明知總預算相關程序，卻還拿許多已經撤案的預算欺騙民眾，民進黨團總召柯建銘在朝野協商時還冗長發言、阻擋協商，實在相當矛盾與荒謬。

「我們沒有要刪減科研費用！」台北市議員柳采葳說，網傳國民黨要凍結中研院培育人才的50億預算，但實際上僅凍結21億，且不含人事費用；還有很多導演與藝文團體以為文化部的補助被凍結，但實際上是凍結文化部20億的「業務費」。

文化預算說得誇大

她質疑，文化部近來包括1624歌仔戲、《零日攻擊》等作品都在宣傳民進黨抗中，Taiwan+國際宣傳效果差，黑潮計畫補助前立委林昶佐拍沒人知道的電影，難道不能監督？

柳采葳不滿說，還有很多民進黨立委造謠說要刪公視23億預算，但實際上最後是刪減2300萬、凍結25%，難道這樣就讓公視停擺、藝文界受到重創嗎？

「立委提案刪預算是可以撤案的！」新北市議員黃心華也說，例如刪除節能家電補助100億的預算已經撤案，農業部還說以後記者到部會採訪要自己帶手電筒，完全就是在造謠，業務費根本就沒有刪到僅剩1元。反而是陸委會與外交部，包括雙城論壇封殺媒體，外宣無效果與未針對民進黨立院黨團「挺韓國戒嚴」推文進行道歉，就該被刪36.8億預算。

媒體預算嚴格監督

另外，文化部兩場歌仔戲音樂劇燒掉8600萬、Taiwan+每年花10億外宣成效很差，NCC半年沒主委、沒有存在意義，數發部每年200億預算，除了訂麵線程式以外，詐騙反而愈打愈多，國民黨也要刪100.9億，還有媒體政策與業務宣導費刪14.9億，他們呼籲執政黨別再恐嚇人民、配合刪除多餘預算。

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