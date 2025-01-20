慰問海巡重提預算 卓榮泰痛批藍白不分青紅皂白砍預算

行政院長卓榮泰今天至海巡署艦隊分署慰問海巡人員辛勞。卓榮泰致詞時再度痛批在野立委不分青紅皂白刪除預算，並表示包括通傳會、數發部、農業部、陸委會等單位的業務費被刪剩下1元，如果發生在海巡恐將造成國安破洞，呼籲立委懸崖勒馬。

春節將至，行政院長卓榮泰今天下午在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、行政院發言人李慧芝陪同下至台北港海巡基地慰問海巡人員，除頒發加菜金外還透過視訊慰勉正在海上值勤的新竹艦、永康艦。隨後還登上八里艦參觀。

卓榮泰致詞時透露，去年跟立法院溝通不良時，還自己花錢宴請立法院長韓國瑜跟三黨的黨團在餐廳吃飯，沒有用到行政院1塊錢。當立委質疑官舍用電超過預期時，他也自掏腰包更換冷氣，就是希望讓部會首長工作無虞。