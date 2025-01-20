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政院5聯合服務處預算遭砍 綠轟南部人將被迫北上辦護照

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團書記長蔡易餘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團書記長蔡易餘。記者黃婉婷／攝影

立法院會今天表決通過，刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等5處聯合服務中心業務費經減列後僅36萬9000元，民進黨團書記長蔡易餘批評，「以後南部人要辦理護照業務都要來台北辦了，實在是欺負南部人！」

行政院南部聯合服務中心設置要點指出，舉凡民眾各項證照申請、所需資訊諮詢服務及輔導事項、民眾對各部會主管事務的陳情及建議等事項，以及協調各部會及地方政府推動有關南部地區土地、交通、經濟、衛生、環境保護等重大建設事項等。

民進黨立委林岱樺批評在野報復性砍預算，國民黨更是不將中南部民眾看在眼裡。她說，行政院各區聯合服務中心原先就是民眾辦理護照等業務的重要窗口，如今5處聯合服務中心的業務費近全刪，年後這5個中心將被迫熄燈，將來民眾辦理業務無門恐怕只能北上辦理。

林岱樺點名國民黨高雄黨部主委柯志恩，批柯為選舉，口口聲聲說要踏遍高雄每一片土地，卻在國民黨報復性刪除公共建設及補助等重要預算法案之時，竟然還在社群平台，炫耀在美國拍雪景網美照，絲毫不提預算刪除可能帶來的重大影響，無疑是對高雄民眾莫大的羞辱。

民進黨立委王義川也於社群平台Threads稱，國民黨和民眾黨聯手砍掉行政院中部、南部、雲嘉南、東部、金馬服務中心，過完年這幾個地方就會熄燈。他說，中南部及離島要去辦護照的鄉親，要到台北來辦了，沒辦法，國民黨和民眾黨就是不會管民眾死活的。

蔡易餘在臉書秀提案。圖／摘自蔡易餘臉書。
蔡易餘在臉書秀提案。圖／摘自蔡易餘臉書。

國民黨 行政院 護照

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