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民防預算遭質疑指名給「黑熊學院」 藍白聯手刪除

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
黑熊學院由民進黨立委沈伯洋創立。圖／聯合報系資料照片
黑熊學院由民進黨立委沈伯洋創立。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天針對總預算案進行表決大戰，在野黨立委日前質疑內政部、警政署編列預算，獨厚黑熊學院、壯闊台灣辦理民防活動，國民黨立委提案刪減內政部「全社會防衛韌性訓練工作費」900萬元、警政署精進民力任務隊減列1109萬元，兩案在藍白優勢下表決二讀通過。

國民黨立委張智倫日前揭露，內政部編列民防預算指名給黑熊學院、壯闊台灣辦理課程；另外國民黨立委羅智強也踢爆，內政部民防預算編列900萬元辦親子園遊會，疑為黑熊學院量身打造，不過內政部長劉世芳日前指會公開招標，沒有委託給特定給民間單位。

國民黨立委提案，內政部114年度役政業務預算中「全社會防衛韌性訓練工作業務費」編列2400萬元用於推動全民防衛，經查內政部預計舉辦3場園遊會，平均1場耗費300萬元，由於舉辦親子園遊會與推動全民防衛並無直接關聯性 ，且為避免獨厚黑熊學院，利用公帑豢養網軍疑慮，因此提案刪減預算900萬元，全案經表決通過。

另外，國民黨立委提案，警政署「警政業務」中新增精進民力任務隊預算編列2218萬元。但內政部發函載明「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」有指名壯闊台灣、黑熊學院等團體辦理訓練課程，與警政業務毫無相關，更將納稅人錢用於爭議政治性團體，因此提案刪除1109萬元，全案也在藍白表決下通過。

內政部 民防 黑熊

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