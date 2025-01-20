文化預算刪減 NMEA協會：恐動搖內容產業競爭力

台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今天表示，有立法委員提案大幅刪減文化部會相關預算，恐將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能，呼籲立委理性審查文化預算、支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫。

台灣最大內容產業聯盟NMEA發布新聞稿說明，市場與資金為內容產業蓬勃發展的關鍵要素，兩者皆需政府與產業的群策群力才能實現。

NMEA指出，立法院近年推動相關修法，將影視音與台灣內容為核心發展的「文創」升級為國家戰略重點文化創意產業，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，為影視音產業的發展注入活水，至今已獲多家上市櫃公司響應投入。

NMEA進一步指出，文化部從去年開始執行提升台灣內容國際能見度的「文化黑潮計畫」，也是匯聚政府與民間資源的具體行動，吸引廣大的產業成員投入，持續創作以台灣為本的文創作品。這是項影響深遠的目標，政府與民間的合作正如火如荼進行，為建立文化軟實力及國際競爭力戮力以赴。

NMEA強調，國家整體文化預算比例的增長向來是進步國家的指標之一。立法院近日將審理文化部會相關預算，驚見有立法委員提出大幅刪減的提案，台灣新媒體暨影視音發展協會成員橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、演藝經紀、時尚、出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務等多元領域，憂心立委此舉將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能。

NMEA呼籲立法院理性審查並支持文化預算，齊為台灣影視音內容產業的發展而努力；同時呼應文化部長李遠日前所說，「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」