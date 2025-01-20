聽新聞
0:00 / 0:00
預算遭刪卓榮泰批癱瘓國家 侯友宜：民代把關天經地義
立法院今明兩日展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今早開記者會，指預算被刪成1元，難道不是癱瘓國家、毀滅政府嗎，行政院無法接受國會這樣凌辱。新北侯友宜則說，大家都當過地方首長，議員、立委為預算把關是天經地義，如何用在人民身上才是最重要。
立法院上周五完成總預算通案刪除939億餘元。卓榮泰今批在野審查預算「親痛仇快」，毫無理性，預算被刪成1元，業務費更被大幅刪減，「難道不是癱瘓國家、毀滅政府、毀滅中華民國嗎？」卓強調，行政院無法接受國會這樣的凌辱。
侯友宜今受訪說，大家都當過地方首長，面對預算，議員、立委為預算把關是天經地義，每一分、每一毛都不能浪費掉，如何用在人民的身上才是最重要的，所以落實預算審查，能夠發揮到最大的功能、創造人民的福利，這也都是民意代表應盡的職責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言