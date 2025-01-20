預算遭刪卓榮泰批癱瘓國家 侯友宜：民代把關天經地義

立法院今明兩日展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今早開記者會，指預算被刪成1元，難道不是癱瘓國家、毀滅政府嗎，行政院無法接受國會這樣凌辱。新北侯友宜則說，大家都當過地方首長，議員、立委為預算把關是天經地義，如何用在人民身上才是最重要。

立法院上周五完成總預算通案刪除939億餘元。卓榮泰今批在野審查預算「親痛仇快」，毫無理性，預算被刪成1元，業務費更被大幅刪減，「難道不是癱瘓國家、毀滅政府、毀滅中華民國嗎？」卓強調，行政院無法接受國會這樣的凌辱。

侯友宜今受訪說，大家都當過地方首長，面對預算，議員、立委為預算把關是天經地義，每一分、每一毛都不能浪費掉，如何用在人民的身上才是最重要的，所以落實預算審查，能夠發揮到最大的功能、創造人民的福利，這也都是民意代表應盡的職責。