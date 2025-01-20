【重磅快評】卓揆砲火四射 劉世芳護航黑熊如序進行？

立法院總預算表決大戰備受關注，閣揆卓榮泰上火線，指立委把數發部、NCC等部會預算刪到1元是毀滅國家的第一步，若預算遭大砍，他仍會要求各部會正常如序進行；前幾天才因「黑熊」、「壯闊台灣」而挨告的內政部長劉世芳果然如序進行，指警消等項目「一毛也沒辦法凍」。看來黑熊鐵定要入列，但卻因劉世芳的遮遮掩掩，一點也壯闊不起來。

卓榮泰上午率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長舉行「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」，卓砲火四射提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬；各部會首長則闔各言爾志，其中以打頭陣的內政部長劉世芳最受矚目 。

劉世芳表示，警政、消防與房屋租補，是民眾滿意度最高的，這次刪除預算最高的也是這兩個，尤其警政、消防、空勤、入出國管理都是24小時不能關燈關門的，儘管從凍結7成變3成，但這些項目「一毛也沒辦法凍」，更何況裡面還有通刪，包含國內外旅費、訓練費，這警政、消防、移民、空勤等都是要跨國執行業務與訓練，不是郊遊旅行。

劉世芳是天下第一部的內政部部長，為內政部預算辯護本屬天經地義，但她卻拿24小時不能關燈的業務來包裹護航「黑熊」、「壯闊台灣」相關預算，就不免被看破手腳，也間接證明藍委及新北市議員們的質疑並非空穴來風。

藍委張智倫日前披露，指吹哨者提供的警政署「密件」指出，內政部新編列千萬元預算，規畫由壯闊台灣、黑熊學院辦理課程，直呼用政府預算點名暗助特定民間單位太離譜。接著，新北市議員林國春、王威元、呂家愷、陳明義到北檢告發劉世芳與警政署長張榮興涉嫌圖利、違反預算法等罪。

政務官挨告並不新鮮，但有趣的是劉世芳的應對。藍委張智倫指出，事發後警政署長要求縣市警察局不要提供民代相關資料，而下令的人就是劉世芳，直到發現密件內容已被掌握，劉才改口換一套說法。

「密件」內容顯示，在警政署「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」中，「緊急救護訓練」部分提到「由各地方政府警察局主辦，規劃NGO團體之專業師資（例如壯闊台灣、黑熊等團體），依應發組、機動組及勤務組順序，辦理緊急救護訓練....」。有問題是的括號中列舉了壯闊台灣、黑熊，看似推薦，其實就是指定，質疑預算私相授受給特定機構。

如果藍委言為真，劉世芳先下令不要提供民代資料，繼而再說民代爆料部分資訊是「假消息」；但隨著密件曝光，她又承認函文中有此文字，但從未執行過，也沒有預算給兩個團體，提告者根據媒體訊息是「竹篙湊菜刀」。

劉世芳節節敗退，讓人覺得此事不單純；既然有公文，劉世芳不敢公開，卻放話說藍委爆料是假消息，最後又說沒有預算給兩個團體，警政署有以舉例方式提到壯闊台灣與黑熊學院，「但什麼事也沒發生」，她也請警政署調查各縣市警察局在訓練時是否有請黑熊學院，結果都沒有。

檢視劉世芳的前言後語，根本亂扯一通；因為這是114年度的預算，預算根本還沒通過，當然尚未執行，她問縣市警局有無執行？問了也是白問；劉世芳說沒給錢，本來就理應如此，如果已付錢給黑熊、壯闊台灣，那才是大問題。劉世芳一路用話術遮掩，今天又強調警消等項目「一毛也沒辦法凍」，所為何來？難道不是要在風頭過後讓黑熊能「如序進行」？