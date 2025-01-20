業務費、差旅費遭刪 各部會向在野黨訴苦

「按照目前在野黨刪減的預算，恐讓數發部無法因應境外網軍、NCC無法審核進口電子產品、內政部防災受到影響，農業部無法處理農民補助！」行政院20日的記者會上，各部會官員一字排開，紛紛就總預算遭刪減恐如何影響運作的主題喊話，向在野黨叫窮、呼苦。現場還特別邀請疾管署副署長羅一鈞，他歎說，希望在野黨不要澆熄公務員想要服務國家的心。

難防境外網軍入侵

陸委會副主委梁文傑表示，他們預算規模約10.5億，在內政委員會已經被刪3200萬，但如今又將業務費砍成1元，這代表包括反滲透、反宣傳、情資蒐集等業務就不用做了。另外，陸委會駐港澳的辦事處也將停擺，光是2024年就有150萬國人赴港旅遊、5萬國人定居香港、410家企業在香港有分公司，都會受影響。

數發部次長林宜敬則說，數發部負責台灣資安韌性、數位產業發展與打詐，若業務費與差旅費遭大量刪除，將無法因應境外勢力網軍、維持緊急狀態網路暢通，尤其近年來數發部在各地重要軍警消據點新設773個非同步衛星接受站，還有去年完成的高空通訊氣球，這些確保危難時刻內部網路通暢的設施，都將無法運作。

通訊產品無法上市

「新的遊戲機、筆電與手機都將無法在台上市！」通傳會代理主委陳崇樹強調，業務費被刪除，許多認證與審查作業都將無法進行，另外國外救難團隊來台要專案審查透地雷達、新基地台進口等業務也將停擺。內政部長劉世芳也說，包括警政消防、住宅基金都將凍結，「反而是作得多、被刪的最多，這讓公務員很灰心。」劉世芳如此歎說。

「我們出國出差絕對不是去玩！」農業部長陳駿季也指出，許多防疫、檢驗等項目都要國際即時交流，另外媒宣費用被刪減60%，有些部會甚至被刪到0元，難道邊境的非洲豬瘟、口蹄疫等業務不需要宣傳嗎？業務費也被刪光光，機關的運作將無法進行，福利制度的申請與查核系統也無法與地方連結，受損的是農漁民的權益。

防疫不增反減很灰心

文化部長李遠歎說，台灣的藝文人不是靠政府，政府只是提供良好環境，許多預算規模其實離日韓的規模都相當遠，政府能給的錢有限。他強調，文化人向來對政治冷感，但如今愈來愈多人站出來，代表事情很嚴重。經濟部次長連錦漳也說，台灣電費已低於許多使用核電的國家，若不撥補台電，恐讓台電基本運作困難、停電事故更增加。

「如果不是防疫預算，新冠疫情根本撐不到特別預算來的時候！」羅一鈞歎說，防疫有特殊性，平常需要多宣導，否則很難讓民眾了解困難，疫情後各國都是積極增加防疫投資，但在野黨如此大刪業務費與差旅費，對防疫中心的同仁來說是新一輪的打擊，他們很願意說明預算用途，但希望不要如此大幅刪減。記者會結束後，卓榮泰特別走下台與羅一鈞和官員們致意。

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