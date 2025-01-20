請總統幫忙與在野協調？ 卓揆認尚無必要

行政院長卓榮泰20日在記者會針對本報提問，是否會請各部會加緊向立院說明預算、爭取解凍，還有是否願敦請總統賴清德與在野黨協調時，他只說，總統有總統高度，但無論預算怎麼刪，他都會設法讓政府照常運作。

強調無法接受

卓榮泰與各部會首長20日召開記者會，花了1個半小時闡述政院與各部會若預算遭刪的可能影響。隨後卓榮泰接受媒體提問，有媒體便表示，卓榮泰話說得相當重，而立法院已經開始表決預算，對民進黨立院黨團局勢不利，若表決一直輸下，未來將會有什麼救濟方式？

「這難道不就是癱瘓國家、毀滅政府嗎？」卓榮泰回應說，這就是國民黨與民眾黨毀滅中華民國的第一步，在野黨不顧行政部門的沉痛呼籲，刪除比以往更大規模的預算，「行政院完全無法接受」，但他並沒有提到後續具體會怎麼做。

準備預算將被大刪

本報記者則提問說，卓院長是否會要求各部會為暫時凍結的預算，積極提出說明，好爭取解凍？卓榮泰為針對問題，僅回應表示，無論預算如何遭到國會大幅刪除，為了人民，他與各部會仍會確保各行政機關正常運作。

另外，本報記者也詢問卓榮泰說，總統賴清德曾向立法院長韓國瑜與跨黨派立委訪美團強調，「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是團結」，總預算的事，除了開記者會以外，是否願意也請總統出面，為他與民進黨立院總召柯建銘一起，協調在野黨？

恐難啟動院際調解

對此，卓榮泰僅凌空表示，總統自有總統的高度，會就各種狀況採取各種憲政作為。我國《憲法》第44條規定：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」

自新國會上任與賴政府（卓內閣）就位以來，行政院已經提出2次覆議，但均遭國會否決。另外，總統府、監察院、行政院與民進黨立院黨團都曾因國會擴權法案而提出釋憲。

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