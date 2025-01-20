立院總預算大戰 藍改刪陸委會30%業務費

立法院今天院會處理總預算案，在野黨原本提案將陸委會「業務費」刪減為新台幣1元，國民黨改提案為業務費排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%，並凍結20%，等陸委會3個月內向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後才得動支，全案經表決通過。

立法院上周五院會開始處理總預算案，國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手二讀表決通過總預算「通案」部分，一共刪減939億7500萬元，今天上午院會繼續處理藍白整合的剩餘700多案。

其中在野黨原本揚言將陸委會、數發部、NCC業務費刪減至1元，不過國民黨團今天收手，改為陸委會業務費排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%，並凍結20%，等陸委會3個月內向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，才得動支，全案在藍白人數優勢下表決通過。

另外，陸委會「法政業務」經費下捐助海基會辦理兩岸中介事務編列預算2億5957萬元，國民黨立委張智倫等人提案認為，基金會應提高自籌比例，依捐助及組織章程加強開拓其他財源，因此國民黨團減列8000萬元，並獲得院會表決通過。