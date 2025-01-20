在野刪預算成網軍箭靶 林思銘：側翼為保飯碗狂抹黑

立法院會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，在野立委提案監督反遭綠營網鈞側翼圍剿。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，部分寄生政府資源的勢力不演了，全面以鋪天蓋地的造謠抹黑，正在吹響飯碗保衛戰的號角，故意散播謠言，意圖抹黑監督政府的正當性。

總預算案審查以來，不少網軍側翼劍指在野立委。林思銘表示，預算審查是立委的職責所在，對於效能低落、編列不當的預算，理當適度刪減，這是對人民負責、對國家資源的合理管理。

林思銘說，長期以來，看到政府利用「業務費」、「媒體宣傳費」等項目，挹注網軍、扶植側翼，浪費公帑卻鮮少產生實質效益，國民黨團一向主張以凍結預算來強化監督，凍結並非刪除，只是要求相關單位達到一定執行程度後，需向立法院提出報告，確保預算用於民生所需、用在刀口上，而不是讓納稅人的錢成為政治操作、掩飾政府惡行說謊的工具。

林思銘指出，面對如此嚴格的監督，民進黨過去依賴業務費豢養網軍及側翼的手段，似乎已經被戳到痛處，打到痛腳，部分寄生政府資源的勢力不演了，全面以鋪天蓋地的造謠、抹黑、不實的資訊，正在吹響飯碗保衛戰的號角，故意散播謠言，意圖抹黑監督政府的正當性。

林思銘鄭重呼籲，政府的公帑不是用來豢養打手攻擊在野黨的，公帑是屬於全體人民的資源，不容任何人私相授受、濫用浪費，對立委監督預算的審查，請執政黨、網軍側翼這些小編別再無腦攻擊，這樣對具有服務熱忱的公務人員都是無差別的攻擊。

林思銘強調，人民有權知道納稅人每一分錢花在何處，他將持續揭露不當支出，捍衛國家財政紀律，讓政府的開支回歸本質，真正做到為民服務。