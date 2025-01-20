營造業公會理事長陳煌銘 呼籲立法院評估預算凍結合理性

行政院公共工程委員會114年業務費預算遭立法院提案凍結50%，台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日呼籲，立法院應審慎評估凍結之合理性，也強調公程會的預算非但不能減少、反而應該增加，以免嚴重影響重要營造業者的正常經營，並利國家重大工程建設順利執行，同時滿足民眾對改善生活環境的殷切期待。

公共工程委員會是政府採購法、技師法和工程技術顧問公司管理條例的主管機關，每年20萬件採購案件中，超過三分之一的政府預算用在工程領域，數萬名技師和千餘家工程技術顧問公司則在各類工程中擔任勘查、規劃、設計、監造和管理的任務。對於這麼龐大而且複雜的業務，工程會在前期對工程計畫進行審議，過程中對專案執行進行督導，實務上還要建立施工規範、合約範本和各種管理流程包括爭議處理，才能確保人民的錢用在刀口上，同時工程品質符合預期。

依據全球性的研究，一個國家每投入一塊錢在基礎設施上，就可帶動四塊錢的民間投資，如果再引導民間資金投入公共建設，上述的比例還會增加。但是反過來，基礎投資不足就會牽制經濟的發展，足見基礎設施的重要性。而多年來台灣的基礎設施一直走在經濟發展的前端，無論質和量都能滿足人民生活和企業投資的需要，工程會的貢獻功不可沒。因此營造業界聽到工程會的預算遭到不合理凍結時不只感到震驚，進而非常困惑。

陳煌銘指出，公共工程委員會業務費預算遭立法院凍結1億375萬元之後，的確將導致交通、水利及各項攸關民生的重要工程無法順利推動，尤其，工程會為解決發包作業問題的流標專案檢討會議無法正常召開，影響所及，大型公共工程無法發包執行，地方基礎建設無法完善，從而嚴重影響民眾的正常生活。

他說，工程會已了解未來各採購標案如發生爭議，因業務費預算已被凍結一半，將導致無法順利支應申訴、調解及行政諮詢所需費用，從而影響採購爭議案件之審議，嚴重傷害參與政府採購廠商應有之權益。此外，在缺乏足夠經費運作下，全國3萬名工程技師及1,000多家顧問工程公司的權益、實施有年的公共工程金質獎之推動及電子採購網認證等標案的預期決標、採購網的資訊安全等，也都會受到影響。

陳煌銘表示，營造業的正常經營，攸關民眾福祉，希望立法院能夠了解民眾對改善生活環境的殷切希望，勿因凍結工程會的業務費，使得民眾對國家建詻及改善生活環境的期待落空。營造業期待工程會在新年新局面中再次發揮功能，讓台灣的基礎設施和工程產業繼續擔任經濟發展的推手，因此公會呼籲工程會的預算非但不能減少，反而應該增加。公會也確信，唯有高品質的基礎設施才能促成經濟、社會與環境相互融合，進而達成永續台灣的終極目標。