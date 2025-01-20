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藍刪預算又撤案 綠委批荒唐：2分鐘讓1.2億預算復活

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算，展開表決大戰。圖為工作人員整理預算書。記者黃義書／攝影
立法院會今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算，展開表決大戰。圖為工作人員整理預算書。記者黃義書／攝影

立法院會今明兩天展開今年度中央政府總預算表決，粗估共728案要處理，其中國民黨團原擬全數刪減「個資保護委員會籌備業務」的1億2151萬5000元，後經院會表決通過後隨即撤案，民進黨立委林俊憲批評，2分鐘內讓1.2億的預算復活，「新奇又荒唐」。

立法院會上午從內政相關預算提案開始表決，民進黨立委沈伯洋批評，藍白的「最高機密版」再度進化，從表決前幾個小時才突然生出一個新的法案，到上禮拜最後10秒才突然提出新的預算刪減案，民進黨團連看都來不及看，今天，有兩案「表決完之後」，才給最新的預算刪減案。

沈伯洋感嘆，現在已經進展成，先表決再說，然後再告訴到底要刪多少，從1000萬直接3000萬；緊接著又馬上突破底線，剛剛國民黨把個資保護委員會籌備預算刪到只剩1000元，表決完後才發現自己犯錯了，所以跑到前面說要撤案，真是偉哉藍白。

根據國民黨團提案，行政院籌設個人資料保護委員會，但當前國內因個資保護不力，導致詐騙橫行，又有政黨高層可公然妄言監聽人民集會遊行活動，動員所謂「青鳥」製造社會騷亂，政府置若罔聞，預算卻又年年增加，浪費民脂民膏不言自明，因此提案刪減該預算1億2151萬5000元，並已經在院會表決完成二讀，但國民黨團旋及向主持院會的副院長江啟臣要求撤案，江啟臣即向院會宣撤案。

民進黨立委蘇巧慧質疑，按立法院職權行使法第12條，議案於完成二讀前，原提案者得經院會同意後撤回原案，二讀後，撤案須經立法院復議，國民黨才將二讀通過、攸關國人個資安全的「個資保護委員會籌備業務」刪到剩1000元，表決完發現大事不妙，未經院會復議表決同意，竟硬生生將案子撤案。

蘇巧慧酸，1.2億預算2分鐘內原地死掉又復活，真的不知道該怎麼敘述藍白現在有多荒謬，不看內容就表決，表決完還違法撤案，真是亂搞。民進黨立委林楚茵批評，沒有最荒唐，只有更荒唐，離譜到極點，難道是把預算審查當兒戲？

個資 國民黨 民進黨

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